Caricato da un cinghiale durante battuta di caccia, morto pensionato

(Adnkronos) – Un settantenne è morto durante una battuta di caccia, caricato da un cinghiale. E' accaduto nelle campagne di Vallemaio, nel Frusinate. L'uomo, ex operaio e falegname ormai in pensione, quando è avvenuta la tragedia si trovava con altri amici lungo la strada provinciale che collega il paese a Sant’Andrea, in località Colle Cedro.  L’aggressione, riportano i media locali, sarebbe avvenuta improvvisamente ed è stata particolarmente violenta. Rimasto gravemente ferito, il settantenne, dopo l'immediato arrivo del 118, è stato trasferito in ospedale dove è morto probabilmente a causa di una grave emorragia. Sul posto i carabinieri di Pontecorvo impegnati nel ricostruire la dinamica dell’incidente.  
Pubblicato il 28 Dicembre 2025

