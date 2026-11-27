(Adnkronos) – Accompagnare una persona cara attraverso una diagnosi di leucemia, linfoma o mieloma significa spesso affrontare un percorso di cura complesso e prolungato, fatto di terapie impegnative, ricoveri, controlli, trasferimenti e possibili complicanze. In questo contesto, il caregiver familiare rappresenta una presenza fondamentale per il paziente e per la continuità delle cure, con un impegno umano, organizzativo, psicologico ed economico spesso rilevante. Da questa consapevolezza nasce il position paper elaborato da Ail – Associazione Italiana contro leucemie, linfomi e mieloma, dedicato al riconoscimento e alla tutela dei caregiver familiari nei percorsi oncoematologici, con particolare riferimento al disegno di legge A.S. 2063, il provvedimento approvato dalla Camera dei deputati e attualmente all’esame della 10ª Commissione del Senato. Il Ddl – informa una nota Ail – definisce il quadro nazionale di riconoscimento del caregiver familiare e introduce misure di sostegno, conciliazione lavorativa, formazione e tutela del benessere psicofisico. L’esame parlamentare rappresenta un’importante occasione per approfondire le esigenze delle famiglie e rafforzare l’efficacia delle tutele previste.

Ail sostiene che il riconoscimento del caregiver familiare sia un passaggio importante che deve tradursi in strumenti concreti e accessibili, in quanto nei percorsi oncoematologici il bisogno di assistenza cambia nel tempo e può diventare particolarmente intenso durante trattamenti complessi, come il trapianto di cellule staminali emopoietiche e le terapie Car-T. Per questo è importante riconoscere non soltanto la funzione delle ore dedicate all’assistenza, ma la complessità dell’impegno, l’accompagnamento terapeutico e il contributo di chi si prende cura pur non convivendo con il paziente. “I caregiver sono il pilastro del Welfare del nostro Paese – dichiara Giuseppe Toro, presidente nazionale Ail – E, nelle patologie oncoematologiche, diventano parte integrante del percorso di cura. Per questo il Ddl appena approvato dalla Camera e in discussione al Senato va rafforzato, riconoscendo la specificità di trattamenti complessi e il peso reale dell’impegno di chi assiste”.

Un’indagine recentemente svolta da Ail, condotta su 302 caregiver di pazienti oncoematologici – riporta l’Associazione – evidenzia un carico assistenziale significativo e conferma la necessità di non considerare l’assistenza familiare una risorsa inesauribile, ma un impegno da riconoscere e sostenere attraverso politiche adeguate: il 26,5% supera le 40 ore di assistenza settimanali; il 38,1% assiste un familiare senza conviverci; il 55,6% non ha beneficiato di sostegni economici, fiscali o permessi legati all’assistenza; il 27,8 % e stato costretto a una riduzione del proprio orario di lavoro, il 16,6% è ricorso al congedo temporaneo dal lavoro, il 4,3% ha dovuto cessare la propria attività lavorativa; l’82,5% non ha partecipato ad alcun programma di formazione o informazione dedicato; il 47,0% registra in rilevante impatto economico sulla famiglia; il 63,6% riferisce un impatto rilevante o massimo del caregiving sulla propria salute; tra le conseguenze più frequenti emergono ansia e disturbi del sonno.

Ail – spiega la nota – non propone una categoria autonoma di caregiver oncologico, ma chiede che la disciplina generale sappia riconoscere le peculiarità delle patologie caratterizzate da percorsi terapeutici complessi e bisogni assistenziali variabili. In particolare, l’Associazione propone di: valutare il carico assistenziale in modo più completo, considerando intensità, complessità clinica, accompagnamento terapeutico, assistenza indiretta e variabilità dei bisogni nel tempo, oltre al semplice numero di ore; superare i vincoli rigidi legati alla convivenza, garantendo accesso alle misure di sostegno anche ai caregiver non conviventi con un impegno assistenziale significativo; rafforzare la conciliazione tra assistenza e lavoro, attraverso strumenti di flessibilità e permessi per le fasi terapeutiche più impegnative; promuovere programmi gratuiti di formazione, coinvolgendo Regioni, centri specialistici, servizi sanitari e associazioni di pazienti; prevedere sostegni per la mobilità sanitaria e la permanenza fuori sede o riduzione del reddito anche attraverso il coordinamento con le politiche regionali; assicurare interventi di tutela previdenziale e di sostegno finanziario per i lavoratori, in particolare quelli che sono costretti a interrompere l’attività lavorativa sia nell’ambito del lavoro subordinato o parasubordinato, sia nell’ambito del lavoro autonomo.

Il riconoscimento del caregiver familiare è una responsabilità condivisa tra istituzioni, sanità e società civile che riguarda la qualità del sistema di welfare e la capacità di integrare assistenza sanitaria e sociosanitaria. Il caregiver è una componente fondamentale dell’alleanza terapeutica, ma non può essere lasciato solo né sostituirsi alle responsabilità del sistema pubblico. “Riconoscere chi si prende cura significa riconoscere il valore del tempo, della presenza e dell’impegno quotidiano di tante persone. – dichiara Mario Tarricone, consigliere di Ail nazionale Ets e coordinatore nazionale del Gruppo Pazienti linfomi Ail-Fil -. Significa tutelare non soltanto chi affronta la malattia, ma anche chi lo accompagna, garantendo che nessuna famiglia debba affrontare da sola il peso della cura. È questa la direzione verso cui AIL vuole tendere, rafforzando l’alleanza tra pazienti, caregiver, professionisti sanitari e istituzioni”.

Ail – conclude la nota – “guarda con attenzione al percorso parlamentare del Dsl A.S. 2063 e auspica che il confronto istituzionale possa contribuire a una disciplina equilibrata, sostenibile e realmente inclusiva, capace di rispondere alle diverse esigenze delle famiglie”.

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Pubblicato il 27 Novembre 2026