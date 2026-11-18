Una complicanza infettiva a carico di un pacemaker tradizionale e la necessità di individuare una soluzione terapeutica in grado di ridurre il rischio di recidive. È il quadro clinico affrontato dalla SSVD (Struttura Semplice a Valenza Dipartimentale) di Cardiologia del Presidio Ospedaliero San Camillo de Lellis di Manfredonia, diretta dal dottor Vincenzo Raddato.La paziente, 69 anni, arrivata in Pronto Soccorso con una ferita purulenta in corrispondenza della tasca di alloggiamento di un pacemaker impiantato presso un’altra struttura sanitaria, è stata sottoposta a un intervento di rimozione del dispositivo e, successivamente, all’impianto di uno stimolatore cardiaco di nuova generazione, denominato leadless, ovvero senza fili.

Per affrontare la complicanza, l’équipe medica ha proceduto all’espianto completo del pacemaker e dei relativi elettrocateteri, seguito dalla bonifica della sede interessata dall’infezione.

Dopo circa dieci giorni, una volta completato il trattamento della zona infetta e valutate le condizioni cliniche della paziente, è stato possibile procedere con il nuovo impianto, scegliendo una tecnologia che consente di ridurre il rischio di nuove complicanze infettive.

“Il pacemaker leadless spiega Vincenzo Raddato, Direttore della SSVD di Cardiologia del P.O. San Camillo de Lellis di Manfredonia, rappresenta un’evoluzione tecnologica nel trattamento dei disturbi del ritmo cardiaco. A differenza dei dispositivi tradizionali, viene impiantato direttamente all’interno del cuore, senza necessità di elettrocateteri né di una tasca sottocutanea per il suo alloggiamento.

L’assenza di questi elementi, continua Raddato, consente di ridurre le possibili sedi di infezione e il rischio di nuove complicanze. Per queste caratteristiche, il dispositivo costituisce una valida opzione terapeutica per pazienti selezionati, in particolare nei casi in cui si siano già verificate infezioni correlate a pacemaker tradizionali”.

L’intervento conferma il valore delle competenze specialistiche e dell’innovazione tecnologica nella gestione di situazioni cliniche articolate, contribuendo a qualificare l’offerta assistenziale di ASL Foggia. Un risultato che testimonia come anche sul territorio provinciale sia possibile garantire prestazioni di elevata complessità evitando ai pazienti la necessità di rivolgersi a strutture sanitarie fuori regione.



Pubblicato il 18 Novembre 2026