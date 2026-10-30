Carceri pugliesi al limite, troppi detenuti e pochi agenti

681 detenuti presenti nel carcere di Foggia a fronte di una capienza regolamentare di 364, con un sovraffollamento stimato nel 221,82%. A Lucera 187 detenuti a fronte di 135, a San Severo 91 su 61 detenuti previsti. Sono i numeri diffusi dall’Osapp (Organizzazione sindacale autonoma Polizia penitenziaria) che fanno riferimento a fine settembre. I rappresentanti sindacali, guidati dal segretario generale aggiunto Pasquale Montesano, ieri hanno fatto tappa prima al carcere di Foggia e poi in quelli di Lucera e San Severo nell’ambito

della campagna nazionale ‘Operazione Verità’, promossa per portare alla luce la gravissima realtà in cui versano gli istituti penitenziari italiani. “L’operazione verità è un progetto iniziato una ventina di giorni fa da Taranto e che stiamo portando avanti anche a Foggia – dice Montesano -. La Puglia oggi risulta essere la regione più sovraffollata d’Italia con la presenza di circa 5300 detenuti a fronte di una capienza regolamentare di circa 3000 detenuti”.

Allarmanti anche i dati relativi alla mancanza di personale. Attualmente su Foggia, stando ai dati forniti, operano 221 agenti più 38 al nucleo traduzioni, a fronte di una pianta regolamentare che prevede 244 agenti e 56 al nucleo. “L’amministrazione, la politica, il Dipartimento amministrazione penitenziaria (Dap), la Presidenza del Consiglio dei ministri, il ministro Nordio, il sottosegretario Balboni devono metterci nelle condizioni di tutelare quello che succede all’interno degli istituti, tra aggressioni al personale, introduzione di sostanze stupefacenti, telefoni cellulari e altri oggetti, diciamo basta a questo sistema che purtroppo non funziona”.



Pubblicato il 30 Ottobre 2026