Carcere di Pisa, torna la calma dopo la protesta: nessun ferito

(Adnkronos) – La situazione di disordini nel carcere di Pisa si è risolta senza l'uso della forza questa mattina intorno alle 6,30. Non ci sono stati feriti. La protesta era iniziata nella serata di ieri, intorno alle 18, quando alcuni detenuti di un reparto della Casa Circondariale di Pisa avevano preso possesso degli ambienti, impedendo l'accesso alla Polizia penitenziaria. Per ostacolare l'ingresso degli agenti sarebbero state realizzate anche barricate e versato olio, rendendo i percorsi scivolosi e creando inoltre un potenziale rischio di incendio. Durante la protesta alcuni detenuti avrebbero utilizzato smartphone illecitamente posseduti per riprendere quanto stava accadendo, diffondendo successivamente le immagini sui social. Una delle dirette sarebbe stata trasmessa su TikTok da un detenuto. Nel video, come ricostruisce il sito online del Tirreno, si vedono le barricate realizzate per impedire il passaggio alle forze dell'ordine intervenute per riportare la situazione alla calma. Secondo le prime informazioni, nel corso della notte potrebbero essere stati utilizzati anche lacrimogeni. Nelle immagini sono visibili alcuni agenti in tenuta antisommossa, con scudi e manganelli, su una scala di collegamento tra i diversi piani del carcere, separati dai detenuti da un'inferriata. All'origine della protesta ci sarebbe stata la scoperta, da parte di alcuni detenuti, di dispositivi di intercettazione installati nelle celle, secondo quanto riferito per finalità investigative. I detenuti avrebbero parlato di presunte microspie e di altri dispositivi elettronici. Durante la diretta sui social, alcuni di loro hanno inoltre denunciato di essere stati colpiti con manganelli.

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Pubblicato il 1 Ottobre 2026