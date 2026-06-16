Carcasse di auto smontate e bruciate su campi e nel torrente Carapelle

Le carcasse di una quindicina di autovetture rubate, cannibalizzate (privato cioè di parti o componenti), molte delle quali date anche alle fiamme, sono state ritrovate nel corso dell’ultima settimana in provincia di Foggia dagli ispettori ambientali della Civilis. Nè dà notizia il comandante Giuseppe Marasco, che effettua quotidianamente controlli insieme al nucleo della Civilis, lanciando l’allarme sulla “diffusione del fenomeno che mette a rischio l’ecosistema ambientale”. Stando a quanto riferito, le zone maggiormente interessate dal fenomeno sono la strada pedegarganica, la provinciale per la borgata di Mezzanone, il torrente Carapelle (dal lato che interessa la zona di Manfredonia), e nei pressi dell’area dell’ex pista di Mezzanone. Ma l’allarme interessa, soprattutto, la presenza di una dozzina di carcasse nel torrente Carapelle. “Da circa due mesi – dichiara Marasco – sono presenti queste carcasse che non vengono ancora rimosse con possibili pericoli per l’inquinamento delle falde acquifere e dei terreni. Molto spesso le carcasse che ritroviamo vengono abbandonate illecitamente su terreni coltivati ​​a grano, ad ortaggi e questo aumenta il rischio di inquinamento”.



Pubblicato il 16 Giugno 2026