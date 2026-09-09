Carburanti, verso proroga sconti sulle accise: obiettivo dl con misure selettive entro fine mese

(Adnkronos) – Verso proroga dello sconto delle accise sui carburanti mentre per il decreto con le misure selettive contro il caro energia bisognerà aspettare anche gli esiti del confronto con l'Ue, possibilmente entro fine mese. E' questo, quanto apprende l'Adnkronos, lo scenario che si profila allo scadere, domani a mezzanotte, dell'ultima estensione del taglio delle accise da 17,1 centesimi sul gasolio. Intanto domani dovrebbe approdare in Consiglio dei ministri la lettera con la quale il governo formalizza alla Commissione Ue la richiesta di scostamento del deficit per le spese per la difesa (0,9% del pil, pari 21,7 miliardi fino al 2028) e per l'energia (0,6% del pil, cioè 14,4 miliardi, dei quali 7,2 possono essere spesi in un solo anno). Totale 36,1 miliardi entro il 2028. Sul decreto con gli interventi mirati – Il Dl accise, che contiene disposizioni anche per l'ex Ilva e che verrà esaminato in aula alla Camera a partire dal 14 settembre – non è infatti ancora stata trovata la quadra ma l'obiettivo è reperire le risorse entro fine mese per evitare nuove proroghe della riduzione delle accise che, essendo generalizzati, avvantaggiano anche i ceti più abbienti. L'ipotesi di un bonus contro i rincari tra le voci dei fringe benefit rimborsati dal datore di lavoro ai dipendenti è allo studio per simulare i costi e stabilire la soglia di reddito per l'acceso. Stesso lavoro è in corso anche sul progetto di estenderlo alle partite Iva più esposte alle fiammate dei prezzi.

Il nodo sono come sempre le coperture: se si volesse sfruttare il margine di scostamento nel quadro della flessibilità Ue bisognerebbe concepire misure non legate ai combustibili fossili, e dunque interventi non legati al costo del carburante, ma eventualmente per la bolletta elettrica. In questo quadro è cruciale il negoziato con Bruxelles che ha già dato il via libero 'politico' a Roma questa estate grazie alla strenua trattativa fatta dal governo, ma che vigila sul dettaglio degli interventi che andranno destinati alla sicurezza e all'efficientamento energetico.

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Pubblicato il 9 Settembre 2026