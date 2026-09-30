Carburanti, sconto sui prezzi anche per Tamoil: palazzo Chigi ha avviato interlocuzioni con la Libia

(Adnkronos) – Dopo le decisioni assunte da Eni, IP e Q8, sono molto ben avviate le interlocuzioni tra la Presidenza del Consiglio e il Governo libico per favorire l’adesione di Tamoil all’appello sul price cap dei carburanti. Lo fanno sapere fonti di palazzo Chigi. L’obiettivo è estendere ulteriormente l’iniziativa e contribuire a contenere il costo di benzina e gasolio a beneficio degli automobilisti italiani.

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Pubblicato il 30 Settembre 2026