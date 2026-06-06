Carburanti, sconto accise fino al 3 luglio: ridotto a 5 cent lo sconto sul diesel

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Nuova proroga del taglio delle accise fino al 3 luglio. Un decreto ministeriale pubblicato in Gazzetta ufficiale lascia invariato a 5 centesimi lo sconto sulla benzina e dimezza ulteriormente a 5 centesimi quello per il gasolio. Il quarto round di interventi per rispondere al caro petrolio a causa della guerra contro l'Iran è stato finanziato con 149,4 milioni di euro di extra-gettito Iva dovuto ai rincari. Non è escluso poi, a quanto si apprende, che in una seconda fase il governo proceda con misure mirate per famiglie e imprese, sulla scia della nuova flessibilità Ue per l'energia che libera circa 14 mld di risorse in deficit fino al 2028; quasi 7 mld del totale possono essere spesi quest'anno. Ma con i dovuti 'paletti' ovvero solo per misure per la sostenibilità e resilienza energetica e non per i fossili e quindi non per rifinanziare eventuali nuovi tagli delle accise. Inoltre se l'Italia non uscisse dalla procedura Ue sui conti le spese verrebbero contabilizzate nel disavanzo.

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Pubblicato il 6 Giugno 2026