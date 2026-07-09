Carburanti, salgono i prezzi di benzina e gasolio. Schizzano quotazioni

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Ancora in aumento i prezzi dei carburanti alla pompa, mentre schizzano le quotazioni internazionali dei prodotti raffinati, sulla scia del nuovo deterioramento della crisi di Hormuz: la quotazione del gasolio è salita di quasi dieci centesimi al litro, quella della benzina di quasi quattro. L’effetto sui prezzi alla pompa si vedrà compiutamente a partire da domani. Oggi il prezzo medio dei carburanti in modalità self service lungo la rete stradale nazionale è pari a 1,858 euro/l per la benzina (+3 millesimi rispetto a ieri), 1,946 euro/l per il gasolio (+5), 0,755 euro/l per il Gpl (-2) e 1,553 euro/kg per il metano (invariato). Sulla rete autostradale il prezzo medio self è di 1,951 euro/l per la benzina (+6), 2,033 euro/l per il gasolio (+10), 0,884 euro/l per il Gpl (invariato) e 1,579 euro/kg per il metano (invariato). Stando alla consueta rilevazione di Staffetta Quotidiana, Tamoil ha aumentato di due centesimi al litro i prezzi consigliati della benzina. Nel dettaglio le medie dell'Osservatorio prezzi del ministero delle Imprese e del made in Italy (rete stradale e autostradale insieme), elaborate dalla Staffetta, vedono la benzina self service a 1,857 euro/litro (compagnie 1,862, pompe bianche 1,848), diesel self service a 1,944 euro/litro (compagnie 1,950, pompe bianche 1,932). Benzina servito a 1,994 euro/litro (compagnie 2,034, pompe bianche 1,918), diesel servito a 2,083 euro/litro (compagnie 2,126, pompe bianche 2,002). Gpl servito a 0,766 euro/litro (compagnie 0,776, pompe bianche 0,754), metano servito a 1,554 euro/kg (compagnie 1,553, pompe bianche 1,555), Gnl 1,442 euro/kg (compagnie 1,451 euro/kg, pompe bianche 1,435 euro/kg). Sulla benzina self service Eni è a 1,860 euro/litro (2,069 il servito); IP a 1,871 (2,039 servito); Q8 a 1,856 (2,019 servito); Tamoil a 1,858 (1,935 servito); sul gasolio self service Eni è a 1,959 (2,171 servito); IP a 1,954 (2,123 servito); Q8 a 1,940 (2,104 servito) e Tamoil a 1,937 (2,020 servito).

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Pubblicato il 9 Luglio 2026