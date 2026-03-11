Carburanti, prezzi oggi: diesel oltre i 2 euro/litro, benzina sfonda quota 1,8

(Adnkronos) – Mercati petroliferi ancora estremamente agitati, con quotazioni in saliscendi: ieri tonfo per benzina e gasolio, che restano tuttavia su livelli record. E questa mattina già si torna a salire. Sui prezzi medi praticati alla pompa si riversano intanto i rialzi registrati ieri sui prezzi consigliati: la benzina sfonda così quota 1,8 euro/litro in media nazionale self service (non succedeva da oltre un anno, dal 7 marzo 2025), il gasolio supera di slancio la soglia psicologica dei due euro al litro (livello più alto dal 5 luglio 2022). Stando alla consueta rilevazione di Staffetta Quotidiana, Ip ha ridotto di due centesimi al litro i prezzi consigliati di benzina e gasolio. Per Tamoil registriamo un ribasso di un centesimo sul gasolio. Queste sono le medie dei prezzi praticati comunicati dai gestori all'Osservatorio prezzi del ministero delle Imprese e del made in Italy ed elaborati dalla Staffetta, rilevati alle 8 di ieri mattina su circa 20mila impianti: benzina self service a 1,802 euro/litro (+19 millesimi, compagnie 1,806, pompe bianche 1,794), diesel self service a 2,013 euro/litro (+43, compagnie 2,014, pompe bianche 2,011). Benzina servito a 1,936 euro/litro (+17, compagnie 1,975, pompe bianche 1,864), diesel servito a 2,140 euro/litro (+43, compagnie 2,171, pompe bianche 2,081). Gpl servito a 0,703 euro/litro (+1, compagnie 0,714, pompe bianche 0,692), metano servito a 1,487 euro/kg (+10, compagnie 1,488, pompe bianche 1,486), Gnl 1,233 euro/kg (+1, compagnie 1,238 euro/kg, pompe bianche 1,230 euro/kg). Questi sono i prezzi sulle autostrade: benzina self service 1,886 euro/litro (servito 2,139), gasolio self service 2,066 euro/litro (servito 2,316), Gpl 0,835 euro/litro, metano 1,525 euro/kg, Gnl 1,310 euro/kg.

Da inizio conflitto il prezzo del gasolio alla pompa è salito complessivamente del +16,8%, portando un pieno di diesel a costare 14,5 euro in più rispetto a fine febbraio, afferma il Codacons, che diffonde i dati ufficiali sull’andamento dei carburanti in Italia. Rispetto al 27 febbraio, prima dell’attacco all’Iran, il prezzo medio del gasolio in Italia è aumentato di ben 29 centesimi, portando un pieno a costare 14,5 euro in più, con un aggravio di spesa da +348 euro annui ad automobilista ipotizzando due pieni al mese. Nello stesso periodo la benzina sale del +7,8%, con un rincaro sul pieno da +6,5 euro, +156 euro su base annua. Sulla base dei prezzi medi regionali comunicati dal Mimit ed elaborati dal Codacons, oggi il prezzo medio del gasolio in modalità self ha superato i 2 euro al litro in tutta Italia: i listini medi più elevati si registrano in Friuli Venezia Giulia (2,056 euro/litro), Valle d’Aosta (2,048 euro/litro), Sicilia (2,047 euro/litro), Calabria (2,043 euro al litro), mentre a Bolzano un litro di diesel costa oramai 2,066 euro. In autostrada, sempre in modalità self, il prezzo medio del gasolio sfiora quota 2,1 euro al litro (2,093 euro/litro) – conclude l’associazione.

Pubblicato il 11 Marzo 2026