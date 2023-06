Carburanti, oggi giù i prezzi della benzina

(Adnkronos) –

Si vedono oggi sulle medie nazionali dei prezzi praticati alla pompa gli effetti del ribasso sui prezzi consigliati della benzina registrato ieri. Poco mosse le quotazioni dei prodotti raffinati. Queste sono le medie dei prezzi praticati comunicati dai gestori all'Osservatorio prezzi del ministero delle Imprese e del made in Italy ed elaborati dalla Staffetta, rilevati alle 8 di ieri mattina su circa 18mila impianti: benzina self service a 1,838 euro/litro (-1 millesimo, compagnie 1,842, pompe bianche 1,829), diesel a 1,675 euro/litro (-1, compagnie 1,681, pompe bianche 1,663). Benzina servito a 1,974 euro/litro (invariato, compagnie 2,017, pompe bianche 1,890), diesel a 1,815 euro/litro (-1, compagnie 1,861, pompe bianche 1,726). Gpl servito a 0,728 euro/litro (-2, compagnie 0,739, pompe bianche 0,715), metano servito a 1,455 euro/kg (-4, compagnie 1,460, pompe bianche 1,452), Gnl 1,253 euro/kg (+1, compagnie 1,257 euro/kg, pompe bianche 1,250 euro/kg). Questi sono i prezzi sulle autostrade: benzina self service 1,907 euro/litro (servito 2,160), gasolio self service 1,759 euro/litro (servito 2,024), Gpl 0,847 euro/litro, metano 1,548 euro/kg, Gnl 1,196 euro/kg.



