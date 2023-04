Carburanti, nuovi ribassi per prezzi benzina e gasolio oggi

(Adnkronos) – Nuovi ribassi questa mattina sui listini dei prezzi consigliati dei maggiori marchi, sulla scia del nuovo scivolone delle quotazioni dei prodotti raffinati; scendono anche le medie nazionali dei prezzi praticati alla pompa; Brent ancora in calo a 83 dollari. Stando alla consueta rilevazione di Staffetta Quotidiana, questa mattina Eni ha ridotto di un centesimo al litro i prezzi consigliati del gasolio. Per IP registriamo un ribasso di 1,5 cent/litro sulla benzina. Queste sono le medie dei prezzi praticati comunicati dai gestori all'Osservatorio prezzi del ministero dello Sviluppo economico ed elaborati dalla Staffetta, rilevati alle 8 di ieri mattina su circa 18mila impianti: benzina self service a 1,887 euro/litro (-2 millesimi, compagnie 1,889, pompe bianche 1,885), diesel a 1,763 euro/litro (-3, compagnie 1,766, pompe bianche 1,757). Benzina servito a 2,023 euro/litro (-1, compagnie 2,062, pompe bianche 1,945), diesel a 1,903 euro/litro (-3, compagnie 1,945, pompe bianche 1,820). Gpl servito a 0,774 euro/litro (-2, compagnie 0,783, pompe bianche 0,763), metano servito a 1,658 euro/kg (-1, compagnie 1,651, pompe bianche 1,665), Gnl 1,540 euro/kg (invariato, compagnie 1,535 euro/kg, pompe bianche 1,545 euro/kg). Questi sono i prezzi sulle autostrade: benzina self service 1,953 euro/litro (servito 2,213), gasolio self service 1,847 euro/litro (servito 2,122), Gpl 0,881 euro/litro, metano 1,701 euro/kg, Gnl 1,511 euro/kg. —economiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 20 Aprile 2023