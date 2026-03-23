Carburanti, nuova ondata di rialzi: il gasolio torna sopra i due euro a litro

(Adnkronos) – Dopo la parentesi del taglio delle accise, tornano subito a salire i prezzi dei carburanti alla pompa, spinti dalla corsa delle quotazioni petrolifere internazionali. Tra sabato e questa mattina giro di rialzi dei prezzi consigliati dei maggiori marchi, con i listini che salgono in tutta Italia superando in alcune regioni la soglia psicologica dei 2 euro al litro per il gasolio al self. Stando a quanto riporta il Codacons, che come ogni giorno rielabora i dati ufficiali pubblicati dal Mimit, oggi il prezzo medio del gasolio sale in Italia a 1,984 euro al litro, +0,8 centesimi rispetto ai listini di ieri, mentre la benzina costa in media 1,722 euro/litro (+0,5 cent). Sulle autostrade il diesel costa in media 2,055 euro al self (+1 cent rispetto a ieri), la verde 1,788 euro/litro (+0,7 cent), evidenzia il Codacons. In alcune regioni, tuttavia, il prezzo medio del gasolio torna a superare la soglia psicologica dei 2 euro al litro: in Molise il diesel costa infatti 2,005 euro/litro, in Campania 2,002 euro/litro, Calabria 2,000 euro/litro. Fortissime differenze sul territorio, con le Marche che si confermano la regione più virtuosa con una media per il diesel di 1,969 euro/litro, seguita dal Friuli Venezia Giulia e dalla Toscana (1,970 euro/litro). Rialzi quelli registrati sulla rete che giorno dopo giorno riducono sempre di più i benefici del taglio delle accise, con impatti negativi per le tasche dei consumatori, conclude il Codacons.

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Pubblicato il 23 Marzo 2026