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Carburanti, fonti governative: sconto sulle accise prorogato fino al 5 settembre. Una misura da circa 130 milioni di euro
(Adnkronos) – Durerà fino al 5 settembre lo sconto sulle accise. La misura sullo sconto delle accise vale circa 130 milioni di euro. Si apprende tutto da fonti governative nel giorno del Consiglio dei ministri, durato circa 10 minuti, a Palazzo Chigi. Il Cdm ha dato il via libera al decreto legge sulla proroga dello sconto sulle accise sui carburanti e al decreto legge sulla continuità operativa degli impianti di interesse strategico nazionale, il cosiddetto dl Ex Ilva.
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Pubblicato il 26 Agosto 2026