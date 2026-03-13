Attualità

Carburanti, ancora rialzi per benzina e diesel: prezzo gasolio record dal 2022

Foto di AdnKronos AdnKronos
1 minuto di lettura

(Adnkronos) – Il prezzo di benzina e diesel salgono ancora in Italia ai distributori secondo i dati diffusi oggi, 13 marzo. A quasi due settimane dall’attacco di Stati Uniti e Israele all’Iran, per la prima volta ieri il petrolio Brent ha chiuso sopra i cento dollari al barile. La soglia era stata superata più volte nelle contrattazioni infragiornaliere ma mai alla chiusura. Ieri il contratto di aprile sulla borsa Ice di Londra ha chiuso a 100,46 dollari. Non succedeva dal luglio del 2022.  Volano anche le quotazioni dei prodotti raffinati, con la benzina sopra i mille dollari la tonnellata per la prima volta da settembre 2023 e il gasolio sopra i 1.200, picco da ottobre 2022. Continua, infine, anche la corsa dei prezzi dei carburanti alla pompa, sia per quanto riguarda i prezzi consigliati, sia sulle medie nazionali dei prezzi praticati alla pompa: gasolio self service al massimo dal 30 giugno 2022, benzina dal 3 marzo 2025. Stando alla consueta rilevazione di Staffetta Quotidiana, Eni ha aumentato di un centesimo al litro i prezzi consigliati del gasolio. Per IP si registra un rialzo di due centesimi al litro sia sulla benzina che sul gasolio. Per Q8 +5 centesimi sul diesel, per Tamoil +3. Le medie dell'Osservatorio prezzi del ministero delle Imprese e del made in Italy ed elaborati dalla Staffetta, vedono la benzina self service a 1,816 euro/litro (+5 millesimi, compagnie 1,818, pompe bianche 1,812), diesel self service a 2,033 euro/litro (+3, compagnie 2,029, pompe bianche 2,043). Benzina servito a 1,952 euro/litro (+5, compagnie 1,990, pompe bianche 1,883), diesel servito a 2,167 euro/litro (+8, compagnie 2,195, pompe bianche 2,113). Gpl servito a 0,704 euro/litro (invariato, compagnie 0,715, pompe bianche 0,693), metano servito a 1,495 euro/kg (+1, compagnie 1,495, pompe bianche 1,495), Gnl 1,235 euro/kg (invariato, compagnie 1,239 euro/kg, pompe bianche 1,233 euro/kg). Questi sono i prezzi sulle autostrade: benzina self service 1,905 euro/litro (servito 2,160), gasolio self service 2,096 euro/litro (servito 2,353), Gpl 0,836 euro/litro, metano 1,525 euro/kg, Gnl 1,295 euro/kg. 
—economiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 13 Marzo 2026

Tags
Foto di AdnKronos AdnKronos
1 minuto di lettura

Articoli Correlati

Iran, Crosetto: “Niente navi da guerra nello Stretto, serve linea europea condivisa”

21 minuti fa

Morto Bruno Contrada, l’ex numero tre del Sisde aveva 94 anni

36 minuti fa

Pk compie 30 anni, il papà dell’alter ego di Paperino: “Dimostra che in tutti si nasconde un eroe”

57 minuti fa

Torna l’inverno, il meteo inverte la rotta: le previsioni

59 minuti fa
Pulsante per tornare all'inizio