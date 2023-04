Carburante, scende il prezzo del gasolio: sale la benzina

(Adnkronos) – Salgono i prezzi della benzina, mentre il gasolio scende. Si riversano pienamente questa mattina sulle medie nazionali dei prezzi praticati alla pompa i movimenti registrati la scorsa settimana sui listini dei prezzi consigliati, con conseguente ulteriore rialzo della benzina (sopra 1,86 euro/litro) e calo del gasolio (a 1,77 euro/litro). In aumento le quotazioni internazionali dei prodotti raffinati. Queste sono le medie dei prezzi praticati comunicati dai gestori all'Osservatorio prezzi del ministero dello Sviluppo economico ed elaborati dalla Staffetta, rilevati alle 8 di ieri mattina su circa 18mila impianti: benzina self service a 1,862 euro/litro (+2 millesimi, compagnie 1,864, pompe bianche 1,858), diesel a 1,771 euro/litro (-5, compagnie 1,775, pompe bianche 1,762). Benzina servito a 1,998 euro/litro (+1, compagnie 2,038, pompe bianche 1,918), diesel a 1,910 euro/litro (-5, compagnie 1,954, pompe bianche 1,824). Gpl servito a 0,792 euro/litro (-1, compagnie 0,800, pompe bianche 0,784), metano servito a 1,690 euro/kg (-28, compagnie 1,683, pompe bianche 1,696), Gnl 1,619 euro/kg (-13, compagnie 1,636 euro/kg, pompe bianche 1,607 euro/kg). Questi sono i prezzi sulle autostrade: benzina self service 1,931 euro/litro (servito 2,193), gasolio self service 1,852 euro/litro (servito 2,126), Gpl 0,887 euro/litro, metano 1,751 euro/kg, Gnl 1,587 euro/kg. —economiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 3 Aprile 2023