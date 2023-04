Carburante, benzina sale e gasolio cala: prezzi oggi in Italia

(Adnkronos) – Salgono i prezzi della benzina, scendono quelli del gasolio. In aumento le quotazioni dei prodotti raffinati. Brent a 87 dollari, punta massima da quasi tre mesi. Stando alla consueta rilevazione di Staffetta Quotidiana, Tamoil ha aumentato di un centesimo al litro i prezzi consigliati della benzina e ridotto di un cent/litro quelli del gasolio. Queste sono le medie dei prezzi praticati comunicati dai gestori all'Osservatorio prezzi del ministero dello Sviluppo economico ed elaborati dalla Staffetta, rilevati alle 8 di ieri mattina su circa 18mila impianti: benzina self service a 1,884 euro/litro (+1 millesimo, compagnie 1,886, pompe bianche 1,880), diesel a 1,771 euro/litro (-1, compagnie 1,775, pompe bianche 1,761). Benzina servito a 2,017 euro/litro (-1, compagnie 2,058, pompe bianche 1,938), diesel a 1,909 euro/litro (-3, compagnie 1,953, pompe bianche 1,822). Gpl servito a 0,782 euro/litro (-1, compagnie 0,791, pompe bianche 0,772), metano servito a 1,665 euro/kg (+2, compagnie 1,662, pompe bianche 1,667), Gnl 1,552 euro/kg (-8, compagnie 1,550 euro/kg, pompe bianche 1,554 euro/kg). Questi sono i prezzi sulle autostrade: benzina self service 1,950 euro/litro (servito 2,209), gasolio self service 1,854 euro/litro (servito 2,124), Gpl 0,884 euro/litro, metano 1,710 euro/kg, Gnl 1,539 euro/kg. —economiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 13 Aprile 2023