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Caramaschi (Hera): “Comunicazione interna passata da cenerentola a direttrice d’orchestra”

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“La comunicazione interna è passata dall’essere un po’ la cenerentola ad essere la direttrice d’orchestra della comunicazione. Perché sempre di più le imprese vengono riconosciute e si considerano un patrimonio narrativo ricco di storie da raccontare”: così Giulia Caramaschi, Responsabile comunicazione interna Gruppo Hera, a margine del Brand Journalism Festival che si è tenuto a Milano.


Pubblicato il 10 Novembre 2026

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