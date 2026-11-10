Caramaschi (Hera): “Comunicazione interna passata da cenerentola a direttrice d’orchestra”

“La comunicazione interna è passata dall’essere un po’ la cenerentola ad essere la direttrice d’orchestra della comunicazione. Perché sempre di più le imprese vengono riconosciute e si considerano un patrimonio narrativo ricco di storie da raccontare”: così Giulia Caramaschi, Responsabile comunicazione interna Gruppo Hera, a margine del Brand Journalism Festival che si è tenuto a Milano.



Pubblicato il 10 Novembre 2026