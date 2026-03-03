Attualità

Carabiniera travolta a un posto di blocco a Roma, è grave

Foto di AdnKronos AdnKronos
Meno di un minuto

(Adnkronos) – Una carabiniera della Compagnia di Civitavecchia è stata investita, intorno alle 21 di lunedì mentre era impegnata in un posto di controllo in viale Benedetto Marini, a Campo di Mare. Alla guida della Fiat Panda che l'ha travolta, facendola sbalzare sull'asfalto per diversi metri, una 22enne italiana la cui posizione è al vaglio. Elisoccorsa, la militare, carabiniere scelto, è stata trasportata al Policlinico Gemelli non in pericolo di vita.  "Non l'ho vista, avevo il vetro appannato". Si sarebbe giustificata così la 22enne . La ragazza, che ha centrato la carabiniera, si è fermata subito dopo. 
—cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 3 Marzo 2026

Tags
Foto di AdnKronos AdnKronos
Meno di un minuto

Articoli Correlati

Innovazione, Edge Cloud Computing: al via sperimentazioni per migliorare servizi digitali

45 minuti fa

Turismo, FH55 Hotels tra le 1.000 aziende europee a più alta crescita secondo il Financial Times

50 minuti fa

Mense scolastiche, roadmap antispreco tra digitale e nuovi criteri negli appalti

56 minuti fa

Trump e il collo arrossato, la spiegazione della Casa Bianca: “Colpa di una crema”

57 minuti fa
Pulsante per tornare all'inizio