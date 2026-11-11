Car Clinic: attenzione ai danni invisibili dopo una collisione a bassa velocità. In autunno il rischio aumenta

(Adnkronos) – Con l’arrivo della stagione fredda, le strade italiane tornano a fare i conti con una combinazione di fattori che aumenta il rischio di collisioni a bassa velocità: giornate più corte, asfalto bagnato, traffico urbano congestionato nelle ore di punta. I dati Istat-Aci lo confermano: nel 2025 in Italia si sono registrati 30.708 tamponamenti con lesioni, il 17,3% del totale degli incidenti con lesioni rilevati — e ottobre è tra i mesi più critici dell’anno, con 2.978 casi. Un fenomeno che interessa soprattutto le città, dove avviene quasi il 73% di tutti gli incidenti stradali.

Nella quotidianità urbana, infatti, il tamponamento a bassa velocità viene spesso vissuto come un episodio minore: un contatto in coda, uno stop brusco in prossimità di un incrocio. La carrozzeria non mostra graffi evidenti, l’auto sembra procedere normalmente, e la tendenza è rimandare o non effettuare alcun controllo: proprio qui che si annida un rischio sottovalutato.

Secondo i dati operativi di Car Clinic, anche in caso di urto apparentemente lieve le componenti più frequentemente danneggiate includono paraurti anteriore e posteriore, griglie, proiettori, cofano, parafanghi, guide e assorbitori, le parti esterne più esposte al contatto diretto. Ma è l’ispezione del carrozziere a rivelare ciò che rimane nascosto: deformazioni dei rivestimenti interni, danneggiamento delle traverse (le strutture orizzontali che irrigidiscono il frontale e il posteriore del veicolo), rottura delle staffe di supporto in plastica e disallineamenti della scocca, ovvero il telaio portante dell’auto, o delle aree di giunzione tra i pannelli principali. Danni che, a occhio nudo, non lasciano alcuna traccia visibile.

Se non riparati, questi danni possono evolvere in modi significativi nel tempo. Il cedimento strutturale delle traverse compromette la capacità del veicolo di assorbire correttamente l’energia in una collisione futura — esattamente la funzione per cui sono progettate. Le deformazioni dei longheroni, le travi longitudinali che formano la spina dorsale del pianale, alterano progressivamente le linee della scocca e il comportamento del veicolo. Le infiltrazioni d’acqua attraverso i supporti danneggiati sono invece il principale innesco di ruggine, condense interne e, nei veicoli più tecnologici, cortocircuiti agli impianti elettrici.

L’evoluzione tecnologica del parco auto circolante aggiunge un ulteriore livello di complessità. Sui veicoli dotati di sistemi avanzati di assistenza alla guida, obbligatori dal 2024 per tutte le auto di nuova omologazione e immatricolazione, anche una lieve deformazione del paraurti o delle strutture di supporto può essere sufficiente a spostare l’asse di orientamento di radar e telecamere. Il risultato è un sistema ADAS che continua a funzionare ma che fornisce dati distorti, rendendo necessaria una ricalibrazione o, nei casi più gravi, la sostituzione del componente.

Secondo l’esperienza operativa di Car Clinic, nei veicoli di questa generazione la quasi totalità dei tamponamenti, anche quelli apparentemente minori, richiede oggi una verifica tecnica dei sistemi di bordo. Un fenomeno in forte crescita, direttamente legato al progressivo rinnovo del parco circolante italiano.

“Ogni giorno gestiamo veicoli che arrivano da noi dopo un tamponamento considerato ‘banale’ dal proprietario, ma spesso l’ispezione rivela danni strutturali o tecnologici tutt’altro che trascurabili. L’auto moderna è progettata per assorbire energia negli impatti, ma questo significa che le componenti interne lavorano anche quando la carrozzeria esterna sembra intatta. Con l’autunno e le condizioni di guida che diventano più impegnative, il nostro messaggio è semplice: dopo ogni collisione, anche a bassa velocità, un controllo professionale è una scelta che tutela la propria sicurezza e il valore della propria auto” commenta Andrea Concina, Operation Director di Car Clinic.

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Pubblicato il 11 Novembre 2026