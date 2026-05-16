Capri Talks: energia è tra temi più rilevanti in dibattito digitale ﻿

(Adnkronos) – L’energia si conferma uno dei temi più rilevanti nel dibattito digitale italiano. È quanto emerge dal rapporto di Human, la piattaforma di social listening AI driven proprietaria di Spin Factor, presentato nell’ambito della prima edizione dei Capri Talks in programma negli spazi della Certosa di San Giacomo. La due giorni sull’isola azzurra ideata da Spin Factor, che ha coinvolto il mondo delle istituzioni, delle imprese e dell’informazione, è stata l’occasione per analizzare l’orientamento espresso dagli italiani sui social network relativamente alle tematiche dell’energia. Tra il 16 aprile e il 14 maggio il tema ha generato oltre 33 mila menzioni online, più di 1 milione di engagement complessivi e una media superiore a 1.200 conversazioni al giorno, confermando la crescente centralità dell’energia nel confronto pubblico e digitale italiano. Sul piano emotivo, il 29% delle conversazioni esprime attenzione e aspettativa rispetto all’evoluzione del settore energetico, mentre il 21% riflette preoccupazione legata all’attuale scenario geopolitico internazionale e alla necessità di rafforzare sicurezza e autonomia energetica. Parallelamente, il 15% delle conversazioni mostra fiducia nelle nuove tecnologie e nella transizione energetica, mentre il 12% evidenzia sorpresa rispetto alla rapidità dell’innovazione e del cambiamento industriale. Secondo l'indagine, tra i temi più discussi online, la transizione energetica e la sostenibilità rappresentano il 38% delle conversazioni, seguite da sicurezza energetica e indipendenza strategica con il 27%, innovazione e investimenti con il 21%, mentre il restante 14% riguarda infrastrutture, sviluppo industriale e nuove tecnologie. Per quanto riguarda le fonti energetiche, le energie rinnovabili si confermano il tema più discusso e con il sentiment più positivo, pari al 72%. Il nucleare è invece il secondo argomento energetico più presente nelle conversazioni online e registra un sentiment positivo del 55%, segnale di una crescente apertura degli italiani verso un mix energetico sempre più diversificato, innovativo e orientato alla stabilità del sistema Paese.

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Pubblicato il 16 Maggio 2026