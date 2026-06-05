Capri, Estate Sicura a Marina Grande con il Primo soccorso Bourelly Group

(Adnkronos) – Anche per questa stagione estiva, la Bourelly Group avvia il servizio di primo soccorso al porto di Marina Grande di Capri. L’operazione 'Estate Sicura', finalizzata a potenziare il livello di tutela della salute pubblica durante i mesi di maggiore affluenza turistica, ha preso ufficialmente il via il 1° giugno e garantirà la copertura continuativa delle attività fino al 2 novembre. Il presidio, posizionato all'interno del porto turistico di Marina Grande, punto nevralgico degli sbarchi e dei flussi turistici dell'isola, è stato strutturato per rispondere con massima tempestività alle esigenze di residenti, turisti, operatori portuali, lavoratori, grazie alla presenza costante di un'ambulanza dotata di autista soccorritore e infermiere professionale. Un servizio che vuole essere integrativo, e non sostitutivo, rispetto alla rete ordinaria del soccorso e delle emergenze assicurata dall’Asl Napoli 1 Centro attraverso il presidio dell'ospedale G. Capilupi e il servizio 118. “L’esperienza maturata negli anni precedenti conferma il valore e l’efficacia di questa iniziativa promossa dall’amministrazione comunale – sottolinea il sindaco di Capri Paolo Falco – Il servizio ha dimostrato in più occasioni la propria utilità nella tutela della salute pubblica. Anche per questa stagione turistica, caratterizzata da una forte presenza di visitatori, la scelta di mantenere un presidio di primo intervento medico nell’area strategica del porto, affidandone la gestione alla Bourelly Group, rappresenta un importante punto di riferimento sia per i cittadini sia per gli ospiti dell’isola”. "Siamo fieri di questo servizio sull’isola di Capri, territorio con dei carichi antropici elevatissimi in questo periodo dell’anno – afferma Guido Bourelly, amministratore di Bourelly Group – Il servizio, oltre che avere elevati standard qualitativi in ambito sanitario, ha una forte componente in chiave digitale ed innovativa: utilizziamo strumenti digitali per i report di intervento e il registro elettronico, fondamentale per tracciare le attività ai fini statistici. La nostra sinergia con le istituzioni pubbliche è solida e mira a offrire la massima sicurezza a cittadini, turisti, attività commerciali e qualsiasi utente presente nel sedime del porto commerciale di Marina Grande”. Il servizio di primo soccorso sull'isola azzurra si inserisce in una più ampia fase di sviluppo strategico e radicamento territoriale di Bourelly Group a livello nazionale. L'azienda ha infatti recentemente ampliato il proprio portafoglio di servizi e presidi sul territorio italiano attraverso importanti novità, tra cui la recente attivazione del presidio sanitario specialistico presso l’Autorità portuale di Gioia Tauro.

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Pubblicato il 5 Giugno 2026