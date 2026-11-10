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Cappellacci (Fi), “”Facilitare cura per il cittadino””

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“Credo che l’aspetto più importante sia quello di facilitare la cura per il cittadino: accelerando le tempistiche di accesso ai farmaci e incentivando l’industria a investire su quel farmaco”. Così Ugo Cappellacci, presidente della XII Commissione Affari Sociali Camera dei deputati, in occasione dell’evento “Il futuro della legislazione farmaceutica: una visione di sistema”, organizzato da Nuove Reti a Roma.


Pubblicato il 10 Novembre 2026

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