Attualità
Cappellacci (Fi), “”Facilitare cura per il cittadino””
“Credo che l’aspetto più importante sia quello di facilitare la cura per il cittadino: accelerando le tempistiche di accesso ai farmaci e incentivando l’industria a investire su quel farmaco”. Così Ugo Cappellacci, presidente della XII Commissione Affari Sociali Camera dei deputati, in occasione dell’evento “Il futuro della legislazione farmaceutica: una visione di sistema”, organizzato da Nuove Reti a Roma.
Pubblicato il 11 Novembre 2026