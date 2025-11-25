Caposiena: “Non siamo riusciti a spostare il voto di opinione”

Se il calo di affluenza era quello che si temeva secondo un trend degli ultimi anni, magari si pensava che il traino dei candidati locali avrebbe in qualche modo arginato la perdita di così tanti punti percentuali. Invece no. Alle 15 del 24 novembre la provincia di Foggia registra il 38,61% di votanti, nel 2020 era stato il 52,74%. Dati che peseranno il tempo necessario per arrivare a festeggiare il traguardo, poi fra una bottiglia di spumate e strette di mano, lo spettro dell’astensionismo si allontanerà indisturbato. Ma andiamo ai numeri.

A Foggia si va in picchiata di ben 16 punti come a San Severo e Manfredonia, a Cerignola di 12, a Lucera di oltre 20 punti. Va meglio a Vieste, dove fa la sua parte anche la competizione fra quattro candidati di cui tre nel medesimo schieramento; per evidenziare i comuni dove l’emorragia di voti si tiene entro un massimo di cinque punti, tengono Stornara e Candela. “Non è certo usuale votare a novembre – dice Pino Lonigro, socialista di Foggia, già due volte consigliere regionale- molti ragazzi che stanno fuori non tornano, abbiamo paesi di montagna con popolazione anziana. La provincia di Foggia ha avuto sempre una percentuale di votanti più bassa della media regionale. Un election day è qualcosa che sicuramente attira di più. Il traino dei singoli candidati quanto può valere? Il problema è che in questi anni ci sono stati vari spostamenti immediati senza fidelizzazione e radicamento dell’elettorato. E anche per i singoli candidati finisce l’effetto iniziale, finisce il fenomeno. Se parliamo di traino questo può essere sicuramente Decaro per le liste della sua coalizione”.

Aldo Ragni, di Vieste, è il coordinatore regionale di Italia Viva: “Non si avverte la necessità di scegliersi i propri rappresentanti, è un dato che ci viene anche dalle regionali del resto d’Italia. Con due candidate di Vieste, di spessore, che si giocano l’elezione, un’assessora e una già vicesindaca, ci saremmo aspettati una corsa al voto. A questo si aggiungono altri due candidati in lista sempre di Vieste. Ci dovremmo interrogare di più sul problema, non solo fra la chiusura delle urne e la prima proiezione”.

C’è attesa anche per il risultato del M5s che in questa tornata si presenta in coalizione con il centrosinistra e senza il proprio candidato come nel 2020. Giovanni Quarato, M5s, insiste: “Si è ingenerata l’idea che non andare a votare sia una scelta. In una provincia di emigranti, fra l’altro, non si torna con le stesse motivazioni di una volta qui per votare. Ma si vota non il candidato che tira di più, si vota una proposta politica”.

Rosa Caposiena, di Fi, presidente del consiglio comunale di San Severo. Erano in cinque i candidati del territorio, fra M5s, civici con Decaro, Pd, Lega e Fdi. “L’astensionismo è un campanello d’allarme per tutta la classe politica, significa che non siamo riusciti a spostare il voto di opinione ma solo quello strutturato”. Circa la campagna elettorale del centrodestra: “C’è stato molto fair play, Lobuono ha lavorato per pochi mesi e va ringraziato per il suo contributo. Il centrodestra deve riflettere sulla costruzione di una classe politica partendo dalla base”. E aggiunge: “I partiti del centrodestra non possono avere i loro coordinatori provinciali candidati anche alle regionali. Bisogna allargare i coordinamenti per non correre il rischio di avere più a cuore le competizioni elettorali rispetto ai territori”. (p.l.)



Pubblicato il 25 Novembre 2025