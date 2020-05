Caporalato, arrestati tre imprenditori agricoli e un caporale

Lavoravano anche 13 ore al giorno, senza contratto, per un salario che in media andava dai 3,5 ai 6 euro l’ora. E’ quanto scoperto dai carabinieri della provincia di Foggia, che coordinati dalla procura, hanno arrestato tre imprenditori agricoli e un caporale: i quattro – due in carcere e due ai domiciliari – sono accusati, a vario titolo, di concorso di persone in intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro aggravati e di impiego di manodopera straniera irregolare. Due le aziende coinvolte. Una che si trova lungo la statale 89, tra Foggia e Manfredonia, e l’altra con sede a San Giovanni Rotondo. L’azienda di Manfredonia era stata oggetto di una simile operazione l’estate scorsa quando erano stati arrestati il titolare e il fratello, quest’ultimo con il compito di coadiutore, e la sottoposizione a controllo giudiziaria dell’azienda, tuttora esistente. Entrambi i fratelli sono stati quindi nuovamente arrestati e questa volta sono andati in carcere. Anche durante l’amministrazione giudiziaria i due avevano continuato a proseguire con le condotte criminali contestategli durante l’estate 2019, al punto tale che il gip, nell’ordinanza di oggi, scrive: “nonostante il pregresso trattamento cautelare e nonostante il controllo giudiziario fosse in corso, hanno dimostrato totale disinteresse per i precetti penali e la tutela dell’incolumita’ individuale dei braccianti, perseverando nella condotta di approfittamento del loro stato di bisogno”.

Anche nell’azienda agricola di San Giovanni Rotondo, gli investigatori avrebbero accertato un sistema criminale ben organizzato nel quale avveniva, in maniera pressoche’ continuativa, il reclutamento, l’impiego e l’utilizzo di manodopera – anche in questo caso straniera -, approfittando sempre dello stato di bisogno dei lavoratori. Il titolare dell’azienda agricola, di nazionalita’ italiana, con la collaborazione di uno straniero, assumeva ed impiegava braccianti stranieri in condizioni lavorative precarie, disposti ad accettare retribuzioni ben al di sotto dei livelli minimi di paga salariale. Braccianti che, come hanno accertato i militari, lavoravano in alcuni casi anche per 13 ore al giorno, a volte senza neanche un giorno di riposo. I braccianti lavoravano senza l’utilizzo di dispositivi di protezione individuale o di materiale per il soccorso sanitario, e in ambienti in pessimo stato igienico. Nell’azienda erano stati anche allestiti dei containers dove alcuni lavoratori vivevano in una condizione di assoluto degrado. Il titolare dell’azienda ha ottenuto gli arresti domiciliari mentre lo straniero e’ andato in carcere. Le due aziende agricole sono state sottoposte a controllo giudiziario con la nomina da parte del gip del tribunale di Foggia di un amministratore giudiziario, con il compito di attuare tutte le procedure di regolarizzazione e di gestione aziendale necessarie.

