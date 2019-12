Capodanno: volontari al lavoro nel ‘Gran ghetto’

Sono al lavoro dal 27 dicembre scorso i volontari della Protezione civile e della Croce Rossa per allestire la tendopoli nei pressi del ‘Gran ghetto’, l’insediamento che si trova nelle campagne tra San Severo e Rignano Garganico dove il 3 dicembre scorso un incendio ha distrutto 200 baracche, lasciando senza un alloggio quasi 400 migranti che vivevano nell’area. Per allestite la tendopoli sono impegnati un centinaio di volontari, provenienti anche dai coordinamenti provinciali della Protezione civile pugliese, 20 delle Misericordie e 50 della Croce rossa italiana. I volontari sono coordinati dalla Sala Operativa Regionale della Croce Rossa Puglia e dalla Sezione Regionale della Protezione civile.

Secondo quanto previsto dalla prefettura, proprio all’indomani dell’incendio, dovrebbero essere almeno all’inizio 28 le tende che potranno ospitare 280 persone. In un secondo momento si procedera’ alla realizzazione di un’altra tendopoli che potra’ accogliere un altro centinaio di migranti.

