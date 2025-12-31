Attualità

‘Capodanno in musica’ su Canale 5, stasera 31 dicembre: tutti gli ospiti

Foto di AdnKronos AdnKronos
Meno di un minuto

(Adnkronos) –
Capodanno su Canale 5 con Federica Panicucci e Fabio Rovazzi. Stasera, mercoledì 31 dicembre 2025, in diretta dalla Piazza Libertà di Bari, va in onda 'Capodanno in musica'. La serata evento che festeggia l’arrivo del nuovo anno prenderà il via al termine della puntata de 'La Ruota della Fortuna'. Sul palco si alterneranno musicisti e grandi interpreti che hanno fatto la storia della canzone italiana insieme agli idoli dei più giovani. Da Gigi D’Alessio a Umberto Tozzi. E ancora, tra gli ospiti: Raf, The Kolors, Sarah Toscano, Baby K, Fred De Palma, Riccardo Fogli, Iva Zanicchi, Mietta, Mida, Federica Abbate, Tony Maiello, Alessio Bernabei, I Desideri, Petit, Mew, Young Hash, Vida Loca, Cioffi, Eddie Brock e Welo. 
—spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 31 Dicembre 2025

Tags
Foto di AdnKronos AdnKronos
Meno di un minuto

Articoli Correlati

The Cure, Rosalía e Iron Maiden, il 2026 sarà l’anno dei megashow in Italia

1 ora fa

Perù, scontro tra treni diretti a Machu Picchu: almeno un morto

1 ora fa

Ucraina, Zelensky: “Russia vuole isolare Odessa”. Il nuovo obiettivo di Putin

3 ore fa

Capodanno 2026, il nuovo anno comincia a Kiribati: ecco chi festeggia prima

9 ore fa
Pulsante per tornare all'inizio