Capodanno e Befana a Orsara di Puglia: tutti gli eventi

Alla luce dell’ultimo decreto Covid emanato dal Governo, a Orsara di Puglia il programma degli eventi per le festività ha subito alcune modifiche: in sostanza, il 2 e il 6 gennaio 2022 sono stati annullati gli eventi all’aperto, in particolare le due discese acrobatiche e l’accoglienza della Befana. Il concerto degli NCM Quintet si terrà il 2 gennaio alle ore 18, come previsto, ma si svolgerà all’interno del Centro Anziani. A tutte le manifestazioni, si potrà partecipare rispettando le norme di sicurezza anticovid e indossando la mascherina chirurgica se all’aperto o del tipo FFP2 quando l’evento si svolge in un luogo chiuso e anche per utilizzare la pista di pattinaggio su ghiaccio.

E’ attivo già dal 23 dicembre l’Orsara Ice Park, la pista di pattinaggio su ghiaccio in Piazza Mazzini resterà aperta ogni giorno – fino al 9 gennaio – dalle 17 alle 21 nei giorni feriali e dalle 17 alle 23 nei fine settimana e nei festivi. Il 30 dicembre (con apertura dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 19) nel Centro Anziani sarà possibile visitare la Mostra di presepi e oggetti artigianali. Sempre all’interno della struttura polivalente, oggi, dalle 16 alle 18, spazio alle “Ricette natalizie orsaresi”, mentre alle 18.50 nella chiesa di San Nicola ci sarà la musica delle Mulieres Garganiche zampognare di Puglia con suoni, canti e racconti del Natale.

Il 30 dicembre, dalle ore 18, il Centro Anziani aprirà il sipario su “Il soldatino di stagno”, spettacolo di teatro interattivo prodotto dal Collettivo Sephirot e dall’associazione “Teatro Mè”. L’1 Gennaio 2022, grande concerto di capodanno alle 20 nella chiesa di San Nicola a cura della Banda Musicale Santa Cecilia di Orsara.

Dal 2 al 9 gennaio, riaprirà la Casa delle Befana e avrà inizio la grande festa dedicata alla vecchina più amata dai bambini. Dal 2 al 9 gennaio (dalle ore 10 alle 13), tutti i giorni si svolgeranno nel Centro Anziani “I laboratori della Befana” dedicati ai bambini. Il 2 gennaio, inoltre, aprirà i battenti la Piazza dei Dolci proprio accanto alla Casa della Befana e vicino alla pista per il pattinaggio su ghiaccio.

Anche il 3, 4, 5, 6, 7 e 8 gennaio 2022 ci saranno iniziative al Centro Anziani: la struttura polivalente vivrà un lancio in grande stile delle iniziative che la animeranno per tutti i prossimi 12 mesi e ancora oltre. Durante le feste natalizie il Centro Anziani accoglierà letture, laboratori, fiabe e spettacoli anche con il coinvolgimento della Biblioteca dei ragazzi della Magna Capitana e del Teatro dei Limoni. Il 5 gennaio, “Befan trekking” con escursione naturalistica, a partire dalle ore 10, alla scoperta del bosco d’inverno (a cura di Ortovolante). Sempre il 5 gennaio, alle ore 20, Christmas Brass Ensemble di otto tromboni con concerto nella chiesa di San Nicola di Bari.

