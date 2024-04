Capitanata pentastellata, con il Pd ma non troppo. Foggia? Tutto bene

“L’abbiamo saputo quasi in tempo reale, poco prima che iniziasse la conferenza stampa di Conte. Non c’erano molte alternative al ritiro di deleghe e assessore, non tira certo una buona aria. Fossi in loro, mi dimetterei anche da consiglieri regionali”. Il commento è del capogruppo del M5s al Comune di Foggia Mario Dal Maso che però rassicura: “Nessuna ripercussione politica su Foggia. Al momento governiamo bene con il campo largo. Chiederei invece un cambio di cambio di marcia al governo di questa città, agli assessori, oltre che una migliore intesa con la tecnostruttura”. Dopo la mossa di Conte, perde l’assessorato ai servizi sociali Rosa Barone, unica consigliera pentastellata eletta in Capitanata nel 2020. Si spezza la “filiera” Foggia- Bari sui servizi sociali com’ era stata prospettata al momento della nomina dell’assessora del Comune di Foggia Simona Mendolicchio.

“Nulla succederà a Foggia, per il momento”. Pare che così rassicurasse qualche consigliere del M5s oggi nei corridoi del Comune.

Ieri è stato il giorno delle scosse anche per altri partiti, che ricordano, ammoniscono e rinnovano l’impegno per la città. La Corte dei Conti ha posto la parola fine alla procedura di riequilibrio finanziario dell’ente dopo 10 anni. A parte la discussione in aula sulle cause, gli attori e gli artefici del dissesto, non particolarmente attuale, il capogruppo consiliare di “Con” Achille Capozzi esorta il sindaco “a mettere in atto misure concrete per migliorare la città”, dalla manutenzione delle strade, “pietose”, ai parchi e giardini, alla pulizia della città. “Il gruppo Con Foggia continuerà a lavorare con impegno per il bene della città e per il miglioramento della qualità della vita dei cittadini foggiani”. Insomma bando alle chiacchiere, lasciamo a Bari i suoi problemi che Foggia ne ha già diversi, e da risolvere.

Giovanni Quarato, presidente della commissione territorio e ambiente (M5s): “Quello che è successo a Bari non ci lascia indifferenti, ci mette anche in imbarazzo. Tuttavia a Foggia, per ora, non cambia nulla. Finché il campo sarà ‘giusto’ noi ci saremo dentro e ci manterremo fedeli al patto con i cittadini”.

Partito il campo largo a Foggia, si è trasformato in provincia in una sorta di “modello” di riferimento da replicare. È successo, e in questa veste si presenterà alle prossime amministrative, a S. Severo e a Torremaggiore. Si è scomposto, invece, a S. Giovanni Rotondo, è in attesa di aggiornamenti per il nome del sindaco a Manfredonia. Qui il M5s ha stretto un patto con il Pd che precede, di pochi giorni, quello dettagliato che Conte ha presentato a Bari. “Siamo certi che Manfredonia merita di più e di meglio- hanno scritto congiuntamente Pd e M5s- di quanto ha avuto finora”. Sul Golfo auspicano una “svolta” rispetto al passato recente per offrire alla città “una speranza di riscatto e di sviluppo”. Una sorta di tagliafuori dei cascami del passato con cui i pentastellati ritengono giusto ripartire.

“Non entro nel merito di questioni giudiziarie che riguardano Bari- dice il consigliere Raffaele Di Mauro- mi occupo dei risvolti politici foggiani. Quello che avevamo pronosticato sulla scarsa tenuta del campo largo si sta verificando, e non mi riferisco alla giunta regionale. Dico che Pd e M5s stanno insieme per puro calcolo elettorale, per opportunismo, che non si trasforma in compattezza di governo. Ci sono le europee e hanno tutto l’interesse a presentarsi uniti- dove possono- dando l’impressione di vincere per trainare. Fino alle europee non succederà nulla”.

Il coordinatore provinciale ed europarlamentare Mario Furore (M5s) ha dichiarato in una nota: “Bene Conte, sulla legalità non faremo mai compromessi. Questo è il dna del Movimento 5 Stelle, l’onestà e la trasparenza sono valori che dovrebbero essere i prerequisiti per chi decide di mettersi in gioco rappresentando i cittadini nelle assemblee elettive. Auspichiamo che tutte le forze politiche lo sottoscrivano e lo facciano proprio perché quella della legalità è un’emergenza mai finita nel nostro Paese. Davanti alle ultime inchieste della magistratura non possiamo fare spallucce. Ringrazio personalmente l’amica Rosa Barone che ha lavorato in questi anni con una professionalità rara e un impegno totale per sostenere le persone più bisognose e per una Puglia sempre più sociale”.

Paola Lucino



Pubblicato il 12 Aprile 2024