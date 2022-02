Capitanata in Transizione: candidato il progetto pilota al bando ministeriale sui Patti Territoriali

Capitanata in Transizione è il progetto pilota che l’Amministrazione Provinciale di Foggia nella giornata di ieri ha inteso candidare al Bando Ministeriale per le risorse residue dei Patti Territoriali.Si conclude pertanto la fase di animazione e progettazione, frutto di un articolato processo di concertazione con i principali stakeholder del territorio. L’obiettivo del progetto è favorire l’adeguamento della rete di infrastrutture pubbliche di interesse per il settore produttivo e il finanziamento di progetti di investimento imprenditoriali destinati ad incidere sulla competitività del sistema imprenditoriale.Il progetto pilota mira ad incrementare la competitività del sistema Capitanata, puntando su un modello legato all’innovazione e alla sostenibilità ambientale, attraverso l’attuazione di un piano organico di investimenti infrastrutturali pubblici e il coordinamento di investimenti privati coerenti con tale visione e in grado di generare effetti moltiplicativi di crescita e di assicurare un incremento occupazionale, soprattutto giovanile e femminile.Particolarmente positiva è stata la risposta delle Amministrazioni Comunali e delle imprese in termini di partecipazione con oltre 53 progettualità presentate e risultate in linea con la vision di progetto. La previsione iniziale di investimento supera i 12mln di euro, con una corrispondente richiesta di agevolazione di circa 10 mln di euro. Una dimostrazione della capacità e del dinamismo di enti e imprese del nostro territorio. Il Presidente Nicola Gatta, soddisfatto per la positiva partecipazione registrata, ha ribadito che “L’Amministrazione Provinciale continuerà a profondere il massimo sforzo per intercettare tutte le opportunità di sviluppo di interesse per il territorio, svolgendo un ruolo attivo di pianificazione e programmazione, a partire dalle risorse del PNRR e della prossima programmazione comunitaria”.

