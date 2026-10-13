Capitanata e Gargano, trenta chilometri di strade bianche da recuperare per il cicloturismo

La rete cicloturistica della Capitanata potrà contare su un investimento di quasi 2,5 milioni di euro per migliorare i collegamenti tra la costa, il Gargano e le aree interne. Il progetto presentato dalla Provincia di Foggia ha ottenuto il primo posto nella graduatoria dell’avviso regionale per l’utilizzo delle risorse del Fondo unico nazionale per il turismo, assicurandosi l’intero finanziamento richiesto. La giunta pugliese ha preso atto del contributo concesso dal Ministero del Turismo e completato la copertura economica dell’intervento, il cui costo complessivo ammonta a 2.479.472 euro. Di questi, 979.472 euro provengono dal Fondo per il triennio 2026-2028, 1,1 milioni sono messi a disposizione dalla Regione Puglia e 400mila euro dalla Provincia di Foggia, che curerà la realizzazione delle opere e ha scelto di contribuire con una somma superiore di 100mila euro rispetto alla quota minima prevista dall’avviso. L’intervento, curato dal Settore Edilizia, Sismica, Tutela del Territorio e Difesa Idraulica – Servizio Tutela del Territorio, interessa tre componenti strategiche: la Ciclovia Adriatica, dorsale costiera della rete; il GAG – Giro ad Anello del Gargano, itinerario esperienziale che unisce borghi, paesaggi rurali e aree naturalistiche del promontorio; i tratti di connessione funzionale che collegano la costa alle aree interne, ai centri storici e ai luoghi di interesse turistico. Il progetto prevede la riqualificazione di circa 30 km di strade bianche, 4 km di percorsi in pavimentazione drenante ed ecocompatibile e 5 km di tratti asfaltati con nuova segnaletica orizzontale ciclabile. Lungo la rete saranno realizzate 7 aree di sosta attrezzate e installate 16 colonnine di ricarica per e-bike, 20 punti luce LED alimentati da pannello fotovoltaico, 20 bacheche informative di grande formato e 150 pannelli di segnaletica direzionale. Completano il quadro 4.000 metri di staccionate in legno, circa 1.000 mq di reti di protezione delle scarpate, interventi di idrosemina e 150 canalette drenanti in legno per la tutela dei tratti sterrati.

Elemento distintivo sono le 16 rastrelliere identitarie in acciaio corten, che riproducono il nome dei Comuni attraversati: segni urbani che uniscono la funzione di parcheggio per le biciclette alla promozione dei territori, rendendo la rete riconoscibile come sistema unitario su scala provinciale.

Le scelte progettuali privilegiano soluzioni leggere, durevoli e coerenti con il paesaggio: legno, materiali naturali, superfici permeabili, energia solare e recupero dei tracciati esistenti, nel pieno rispetto dei Criteri Ambientali Minimi e del Piano Paesaggistico Territoriale Regionale. L’attuazione è programmata nel triennio 2026-2028.

“Il primo posto in graduatoria – dichiara il Presidente della Provincia di Foggia, Giuseppe Nobiletti – premia la qualità del lavoro dei nostri uffici tecnici e una visione chiara: mettere a sistema un patrimonio straordinario fatto di costa, Gargano, borghi e aree interne. Il cicloturismo è una delle leve più efficaci per allungare la stagione turistica e distribuire opportunità economiche su tutto il territorio, dalle strutture ricettive alla ristorazione, dal noleggio ai servizi. Ora andiamo avanti con determinazione per consegnare a cittadini e visitatori una rete moderna, sostenibile e accogliente, capace di raccontare l’identità di ogni Comune, dodici mesi l’anno.”



Pubblicato il 13 Ottobre 2026