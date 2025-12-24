Caos treni alla Vigilia di Natale, guasto a nodo ferroviario di Napoli e ritardi di oltre un’ora su Alta Velocità e Intercity

(Adnkronos) – Vigilia di Natale complicata per chi ha deciso di partire in treno oggi, mercoledì 24 dicembre, per tornare a casa o raggiungere amici e parenti per il tradizionale cenone. Un "inconveniente tecnico alla linea" nel nodo ferroviario di Napoli, ha rallentato la circolazione dei treni a partire dalle 14 in prossimità di Casoria causando ritardi a cascata per treni ad Alta Velocità, Intercity e Regionali provenienti sia da Nord che da Sud. Le attese in banchina sono arrivate a superare i 60 minuti gettando nello sconforto i viaggiatori. Successivamente la situazione si è gradualmente ripresa dopo l’intervento dei tecnici di Rfi che hanno ripristinato la piena funzionalità della linea.

Pubblicato il 24 Dicembre 2025