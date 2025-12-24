Attualità

Caos treni alla Vigilia di Natale, guasto a nodo ferroviario di Napoli e ritardi di oltre un’ora su Alta Velocità e Intercity

Foto di AdnKronos AdnKronos
Meno di un minuto

(Adnkronos) – Vigilia di Natale complicata per chi ha deciso di partire in treno oggi, mercoledì 24 dicembre, per tornare a casa o raggiungere amici e parenti per il tradizionale cenone.  Un "inconveniente tecnico alla linea" nel nodo ferroviario di Napoli, ha rallentato la circolazione dei treni a partire dalle 14 in prossimità di Casoria causando ritardi a cascata per treni ad Alta Velocità, Intercity e Regionali provenienti sia da Nord che da Sud.  Le attese in banchina sono arrivate a superare i 60 minuti gettando nello sconforto i viaggiatori. Successivamente la situazione si è gradualmente ripresa dopo l’intervento dei tecnici di Rfi che hanno ripristinato la piena funzionalità della linea. 
—cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 24 Dicembre 2025

Tags
Foto di AdnKronos AdnKronos
Meno di un minuto

Articoli Correlati

Rosa Chemical a Fognini: “Ho avuto un attacco di panico nel concerto, tremendo”

2 ore fa

Famiglia nel bosco, domani il padre vedrà moglie e bimbi per oltre due ore

3 ore fa

Migranti, Sea Watch: “116 morti in naufragio nel Mediterraneo centrale, solo uno tratto in salvo”

3 ore fa

Inaugurata nuova Risonanza magnetica 3 tesla al Poliambulatorio Montezemolo in Corte dei Conti

3 ore fa
Pulsante per tornare all'inizio