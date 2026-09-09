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Caos nei cieli del Regno Unito, oggi cancellati già altri 177 voli

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(Adnkronos) –
Sono 177 i voli previsti da e per gli aeroporti del Regno Unito già cancellati nella giornata di oggi, mercoledì 9 settembre. Lo riferisce Flightradar24, sito specializzato nel monitoraggio del traffico aereo. "Mercoledì sono stati cancellati finora 177 voli, quasi tutti presso l’aeroporto di Londra-Heathrow", ha scritto Flightradar24 su X. Un totale di 1.055 voli sono stati cancellati martedì a causa di quello che il servizio di controllo del traffico aereo locale (Nats) ha definito un problema tecnico. 
—internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 9 Settembre 2026

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