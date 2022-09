Caos negli uffici scolastici: penuria di personale e competenze che aumentano

Uffici scolastici già nel caos in Puglia, ancor prima che aule e banchi tornino a ripopolarsi. Sembra una maledizione, eppure ogni anno, nell’indifferenza di chi dovrebbe controllare e prevenire, tra luglio, agosto e sempre si ripropongono i problemi legati a carenza e disorganizzazione del personale operativo negli Uffici scolastici, non più in grado, oramai, di assicurare “…l’ordinario svolgimento delle funzioni”, come si legge parola per parola nella missiva sottoscritta dagli stessi dipendenti di uffici scolastici e territoriali. Decisi stavolta a rivolgersi direttamente a Ministro dell’Istruzione, Direttore U.S.R./Puglia e Capodipartimento risorse umane degli uffici scolastici pugliesi. “In questi mesi si sono accavallate troppe procedure da gestire contemporaneamente: aggiornamento delle graduatorie a esaurimento e supplenze, oltre alla gestione degli organici e mobilità del personale docente, educativo e tecnici-amministrativo. Tutto con unità di personale assai esigue (essendo gli uffici composti spesso da dipendenti non ministeriali), costretto ad accumulare decine di ore di lavoro straordinario, retribuito solo in minima parte e a rinunciare sistematicamente alle ferie”, si legge ancora nella nota inviata a un Ministero latitante. Che sembra pure aver dimenticato “…ogni forma di rispetto per la dignità del lavoro di chi consente l’apertura delle scuole con l’individuazione del personale necessario al loro funzionamento”. Insomma, è giunta l’ora di rompere ogni indugio e rendere note le condizioni di lavoro degli Uffici scolastici provinciali pugliesi e non, denunciando il “cronico disinteresse” verso i problemi. Anche perchè, come sanno bene i dipendenti in servizio, il concorso in fase di svolgimento per assumere trecento funzionari al Ministero servirà a ben poco: prima di tutto perchè 304 funzionari sono pochissimi in relazione alle necessità eppoi perché tante saranno le rinunce di chi, conoscendo le condizioni degli Uffici territoriali, sceglierà altri enti. L’unica realtà, insomma, resta una ‘paralisi’ lenita appena dall’accumulo delle ore di straordinario, nemmeno riconosciuto se effettuato in ‘smart working’. E così i pochi impiegati e funzionari rimasti dietro alle scrivanie in via Castromediano a Bari o a Foggia hanno già fatto sapere che non si potranno rispettare le scadenze dell’imminente anno scolastico, schiacciati per di più dagli adempimenti in materia di GPS riguardanti migliaia di candidati che reclamano punteggi diversi, dall’impossibilità di effettuare la scelta delle sedi e tutto il resto che solo chi sgobba come un matto per coprire i vuoti nei ranghi, ben conosce. Inutile dire, dunque, che ai primi di settembre non potranno essere nominati tutti i supplenti per coprire le cattedre vacanti, anche perchè quei pochi dipendenti in servizio potrebbero rifiutare di svolgere turni ‘extra’ di lavoro straordinario – a norma di contratto – rendendo ancora più incandescente la situazione. Conclusione? “Il personale degli Uffici scolastici pugliesi proclama lo stato di agitazione per sensibilizzare l’opinione pubblica e richiedere la dovuta attenzione degli organi di governo, invitando tutti i colleghi del Ministero dell’Istruzione, uffici scolastici regionali e provinciali d’Italia a unirsi alla protesta”, si legge tra le righe d’una lettera che intende dare una scossa a chi non sembra preoccuparsi troppo d’un pianeta scuola già percorsa da altri tremiti, fibrillazioni e terremoti….pronta a collassare.

Francesco De Martino

