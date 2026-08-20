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Caos a Ventimiglia, fulmine manda in tilt la sala comando della stazione: stop ai treni

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(Adnkronos) – Circolazione ferroviaria sospesa oggi, giovedì 20 agosto, dalle 12.45 alla stazione di Ventimiglia. Un fulmine ha colpito la sala comando della stazione, mandando i sistemi della circolazione ferroviaria in tilt. I treni alla stazione non partono e non arrivano. I tecnici sono al lavoro e a breve la situazione dovrebbe essere ripristinata. I treni Intercity e Regionali possono registrare ritardi e subire limitazioni di percorso così come si legge sul sito di Trenitalia che segnala i treni che subiranno variazioni (IL TABELLONE).  
—cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 20 Agosto 2026

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