Cantieri a Foggia: quelli presenti e futuri compreso il nuovo look del centro

Sono ripresi dopo la pausa estiva i lavori di ripristino del manto stradale in svariati e dissestati tratti della città. Si ricomincia da via Salvemini e dalle zone nei pressi della chiesa di S. Ciro: “La strada aveva grossi problemi di sollevamento del manto stradale causati dalle radici dei pini. Un intervento importante che comprende i marciapiedi, lo spartitraffico, l’asfalto sulle due carreggiate. Riporteremo alla funzionalità le griglie per raccolta acque, gli scivoli per disabili spesso inesistenti. Lavori attesi da decenni – dice l’assessore Giuseppe Galasso-, un po’ come in via Petrucci, dove mi ha fatto specie sentire gente che ci chiedeva, vedendo la macchina per l’asfalto: ‘ma voi da dove venite?’”. Sta andando avanti il cantiere dei tre appalti da 500mila euro ciascuno, i prossimi in arrivo varranno 1milione e 600 mila euro per zona: “Un importo complessivo che supera i 7 milioni di euro ci permetterà di dare risposte alla città. Ci sono tanti cantieri in città, alcuni sono invisibili come quello del Campo scuola Mondelli- Colella. Fra un paio di settimane saremo interessati da una fase di montaggio di un prefabbricato, perché quello è un palazzetto in-door lungo quasi 100 metri che permetterà, anche in condizioni ambientali avverse, di praticare tutte le discipline dell’atletica. In questo mese dobbiamo partire con il cantiere del teatro Mediterraneo, abbiamo avuto l’aggiudicazione della gara fatta da Invitalia e attendiamo di conoscere la data di avvio dei lavori. La settimana prossima facciamo un sopralluogo alla palestra Leopardi completata, nuova”. Chiediamo lumi, a proposito di finanziamenti Pnrr, su Rione Martucci: “Il progetto è migrato ad altre forme di finanziamento e quindi i tempi di scadenza e di rendicontazione sono più morbidi: a fine 2027, per questo motivo ci siamo permessi di prendere un po’ di fiato”.

Circa le strade, caditoie e marciapiedi non sono stati rifatti ovunque

“Ogni situazione è diversa. Va evidenziato che molti lavori in città sono ‘di ripristino’, fatti dagli enti proprietari dei sottoservizi come Enel, Acquedotto, Coop, ecc, soggetti che, abitualmente, lavoravano e ripristinavano in maniera un po’ precaria. Abbiamo avviato un pressing verso queste società e ottenuto lavori di rispristino importanti, ma sono circoscritti allo scavo. Noi, in seconda battuta, interverremo per completare la correzione di alcune anomalie residue e che non potevano essere richieste al soggetto esecutore dei lavori. È tanta roba, Enel ha in elenco un centinaio di strade”.

Risorse umane al Comune: nel 2024 erano il 40% in meno, da cui le difficoltà da lei evidenziate allora

“Persistono le difficoltà. Abbiamo fatto un bando per la mobilità perché la legge ci obbliga ad esaurire la possibilità che qualcuno abbia interesse ad avvicinarsi a Foggia. Purtroppo abbiamo avuto solo due domande come figure tecniche. Verosimilmente, ci sarà l’indizione di un nuovo concorso per funzionari B e C. La carenza di personale tecnico che ereditiamo è significativa, molti dipendenti comunali hanno un numero elevatissimo di ‘responsabilità del procedimento’, ruolo cardine. È complicato, specie se ci sono procedimenti che presentano viziosità.”

Il cantiere dello Zaccheria?

“L’abbiamo sbloccato, stanno lavorando al settore ospiti in base a un programma di lavori già concordato con le forze dell’ordine. Su questo, si è tenuta una recente riunione in Prefettura. È quella che chiamano “la gabbia”, permette di schermare da tafferugli. Contiamo di darlo fruibile al pubblico a partire dai primi di ottobre, le recinzioni nuove sono in montaggio. Questo facilita molto la gestione della sicurezza dello stadio che trova oggi ospitalità all’interno della tribuna ovest. È un lavoro Pnrr che si realizza a step, stiamo valutando qual è il settore successivo su cui dobbiamo spostarci fino ad arrivare all’adeguamento di tutto quanto lo stadio”.

Le linee guida del Pug con delibera di giunta hanno suscitato le critiche dell’opposizione

“Tali linee passano anche al vaglio di legittimità del segretario e dei dirigenti preposti. Le abbiamo fatte nel rispetto della legge regionale vigente. Loro dicono che prima c’era il Dpp, ma la normativa non prevede che, nei casi in cui ci sia già quello strumento, si vada avanti con la vecchia normativa. Ad ogni modo, anche per questioni di trasparenza, stiamo già ragionando su effettuare passaggio in consiglio comunale; ma deve chiarire che valgono le attuali linee guida ove se ci siano discrasie con il Dpp di allora”.

Si ricomincia da zero?

“Non stiamo buttando via nulla del lavoro già fatto. In molti dicono: il Pug è tutto pronto, dobbiamo solo approvarlo e mandarlo in Regione. Se fosse veramente così mi viene da chiedere: perché non è stato fatto precedentemente? L’approvazione di uno strumento regolatorio non è fatta a titolo di parola, c’è una normativa. Contiano di portare queste linee guida in consiglio comunale, stiamo predisponendo gli uffici. Anche per chiarire l’ambiguità che alcuni hanno rilevato sulla normativa e su indicazione del segretario”.

Karrer lo rivedremo?

“Ha un incarico in corso, gli abbiamo trasmesso la delibera delle linee di indirizzo e anche la delibera di consiglio comunale relativa al social housing, che ha anche ripercussioni sul Pug”.

Come procede con i 27 soggetti privati interessati all’housing?

“Abbiamo fatto tulle le notifiche, una parte prevalente ha confermato la disponibilità, altri ad alcune condizioni, altri l’hanno diniegata, alcuni si sono resi irreperibili e stiamo esaminando il caso con l’avvocatura per capire come poterlo gestire. Ci stiamo muovendo su cose che per decenni sono state ferme, il social housing è di 18 anni fa…”

Che piazza è Foggia?

“Ha potenzialità meravigliose, ha una sua storia nel centro storico, un tessuto urbano ben distribuito. Ha bisogno di interventi quasi di agopuntura urbana. Ad esempio le iniziative che possono essere prese dal centro storico sono diverse dai quartieri periferici. Il Villaggio Artigiani è una zona uscita male nel tempo perché è piena anche di condomini. Va ripensata, non ci sono servizi, scuole, parchi, marciapiedi, dobbiamo ricucire con Karrer all’interno del Pug. Dov’è il problema? Le determinazioni recenti necessitano di andare avanti con interlocuzione precedenti, di cui Karrer deve tener conto. Tanti procedimenti sono partiti e non si sono mai completati nel corso degli anni, con quello che comporta una longevità ultradecennale. Il teatro Mediterraneo è chiuso da 20 anni, le piscine comunali non sono mai entrate in funzione. Un’opera come la piscina scoperta non può essere pensata, iniziata e lasciata a metà. Questo cantiere, che è sospeso, ha molti problemi perché è stata appaltata anche una porzione delle opere occorrenti (è morto anche il direttore dei lavori, fra l’altro). Stiamo cercando di capire come sbloccarlo. È anche una città che ha saputo candidarsi per intercettare finanziamenti, oltre al Pnrr abbiamo candidato a un bando della sismica regionale cinque interventi a Foggia. Due sono stati finanziati, per altri due c’è un’integrazione documentale in corso”.

Teatro Ariston: interlocuzioni in corso con il gruppo delle Ferrovie?

“Sì, in una partita che prevederebbe uno scambio di aree fra la prospettiva di parco fotovoltaico a ridosso di villaggio artigiani – zona non più funzionale, quindi ‘declassata’ dalle Ferrovie- e aree di proprietà di Asl e Regione. Uno scambio anche per evitare fotovoltaico in aree centrali della città. In questa partita abbiamo provato a metterci anche il futuro dell’Ariston, di proprietà di una delle articolazioni delle Ferrovie, ma sembra ci siano problemi. Hanno provato ad alienarlo con un paio di bandi andati deserti. Il prezzo di base, palesemente fuori mercato, non gli ha dato nessuna offerta. A noi interessa quell’immobile, riportarlo all’antico splendore non è solo un ritorno al passato ma significa collocare nel quartiere un contenitore importante. Ci sono tante compagnie teatrali a Foggia, anche di piccole dimensioni, che si esibiscono e fanno prove in locali angusti, con capienza circoscritta di pubblico. Avere un teatro chiuso da decenni grida vendetta. Dobbiamo trovare la forma con le Ferrovie, e con le loro diverse articolazioni, per capire come poter fare. Il Comune, in quanto tale, ha anche la prelazione di acquisto nella competizione rispetto a un privato”.

Ariston, grandioso e vuoto come l’ex palazzo Benetton…

“Anche quella è una proprietà privata che potrebbe beneficiare della riqualificazione di quel tratto di corso Vittorio Emanuele. Abbiamo ottenuto dalla Regione circa 5 milioni di euro per quel pezzo di corso, altro finanziamento importante è quello per le tre corsie, che hanno grossi problemi. Sul corso si può verosimilmente innescare (a livello estetico ricalcherà via Lanza) uno slancio anche di tutte le attività commerciali, come avvenuto a Bari. Con la riqualificazione di via Sparano molti immobili hanno trovato una nuova vita con recuperi e restauri di privati. Quando ben pensati, gli spazi pubblici diventano forieri di opportunità di ricrescita anche di quei tessuti urbani che si affacciano su quelle zone. È scontato che quella riqualificazione produrrà benefici, dobbiamo solo avere la pazienza e la dedizione nel traguardare un progetto ben fatto e un’esecuzione quanto più rapida possibile”.

“La Puglia non ha bisogno di un presidente a metà”. Cosa pensa di queste dichiarazioni di Decaro?

“Preferisco non dire nulla su questo”.

Le piacerebbe Decaro candidato presidente alle prossime regionali?

“Ho avuto l’opportunità di lavorare con il sindaco Decaro per dieci anni, conosco bene il suo modo di approcciarsi alla cosa pubblica e alla gestione degli enti locali. In Regione farebbe più che bene e darebbe uno slancio unico, al pari di quello che è stato in grado di dare a Bari. Negli ultimi dieci anni la città è rinata dal punto di vista turistico, con la rigenerazione di spazi importanti, sono stati collegati diversamente quartieri che non erano in connessione fra di loro. Questa capacità di saper “traguardare” che riguarda le città sono convinto che permetterebbe a Decaro di fare bene anche per la Puglia”.

Paola Lucino



Pubblicato il 2 Settembre 2025