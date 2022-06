Canonico: “Stiamo lavorando intensamente, basta con le fake news”

Intervenuto nel corso di Bordocampo, il noto programma condotto dal direttore di Foggiagol e giornalista, Tiziano Errichiello, il Presidente del Calcio Foggia, Nicola Canonico e ne riportiamo alcuni passaggi: “Contento di aver ufficializzato Boscaglia come nuovo allenatore del Foggia e di aver riportato il logo dei Satanelli sulle maglie rossonere. Abbiamo iniziato a caricare nel sistema la domanda di iscrizione al prossimo campionato e stiamo valutando le strutture adeguate per il ritiro”. Sul tema legato alle false voci immesse sulla rete, il patron ha detto la sua: “Il Foggia non ha bisogno di compratori, se qualcuno ha interesse lo fa in modo corretto e ieri (due giorni fa, ndr) abbiamo smentito. Basta con le fake news perché non fanno altro che destabilizzare l’ambiente”. Parole di elogio anche sul neo diesse Belviso e salutato Garofalo che ha lasciato Foggia. Ma il numero uno ha rassicurato che si sta lavorando per alzare l’asticella, sbilanciandosi su Ferrante che non sarà riscattato. Su Boscaglia ha ammesso: “Ha un contratto con opzione sul secondo se dovesse giungere nelle prime tre posizioni ed ho scelto lui, perché è uno esperto della categoria ed equilibrato e lavorerà con il suo staff insieme ad un preparatore dei portieri del posto. Il tecnico deciderà i profili idonei da inserire e chi già sotto contratto, farà caso alle sue esigenze. Il gioco del mister è brillante e con correttezza dal punto di vista difensivo perché bisogna prendere meno reti rispetto allo scorso anno”. Conclusione sui prezzi dei biglietti ad alcuni lanci: “Ci saranno promozioni per le famiglie, i sediolini in gradinata superiore Foggia può stare tranquilla perché saremo iscritti al prossimo campionato”. (Ph. Tess Lapedota).

M.I.

