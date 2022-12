Canonico: “Mai pensato di vendere, andiamo vanti”

Alla vigilia di Foggia-Catanzaro, un po’ a sorpresa, la società rossonera ha comunicato che insieme a mister Gallo avrebbe parlato il presidente in carica, Nicola Canonico che ha spiegato la situazione e detto pronto a proseguire il suo incarico in mancanza di offerte concrete. Come riportato dalla conferenza stampa assistita in diretta sul sito del Calcio Foggia: “Non ho mai parlato di vendita del Foggia e la manifestazioni di interesse possono essere sempre fatte… Ho sempre detto che mi sarei fatto da parte qualora sarebbe arrivata una richiesta importante e seria, ma non c’è stata. Stiamo valutando le richieste ma non ho mai dichiarato di voler vendere. Ho avuto una sospensione per motivi personali dalla FIGC. L’istanza di revoca è arrivata ieri e sono subito venuto a Foggia per parlare con la mia squadra. Abbiamo ripristinato il Cda ma abbiamo preso atto che alla dottoressa Pintus interessano i miei soldi ma non il Foggia Calcio”. Ha poi proseguito il numero uno: Non potevo continuare a lavorare con la sospensione. La Pintus ha convocato quell’assemblea. Ho dato la possibilità di prendere in mano la situazione ma si sono spaventati. Se il socio (di minoranza, ndr) vuole prender in mano la situazione si deve fare avanti ma si sono spaventati. Mi sono fermato un secondo perché subire alcune cose mi ha portato a riflessioni. Se assumo degli impegni li porterò sempre avanti. Lo stato di salute del club va di pari passo agli investimenti e fino a quando saranno fatti non ci saranno problemi. Quando c’è troppa pubblicità dietro un gruppo che ha fatto una manifestazione d’interesse non si arriva a niente. Non sappiamo chi sono questi soggetti che vogliono rimanere in anonimato. Ho dato disponibilità al nostro amministratore di ascoltare cosa vogliono in concreto offrire. Queste cose destabilizzano l’ambiente. A stretto giro sarà nominato un nuovo consiglio di amministrazione e nuovo direttore sportivo in quanto Canonico ha annunciato che si è dimesso a sorpresa senza interpellare il diretto interessato: “Non ho apprezzato e condiviso il suo gesto, non solo perché non mi ha interpellato ma anche perché ha abbandonato la nave nel momento del bisogno. Ringrazio però Diego Valente, Milillo e Cosmo che sono sempre stati vicino alla squadra senza far mancare nulla a nessuno. Sono persone straordinarie ed erano presenti ad Avellino domenica. Definiremo tutto nelle prossime settimane”. Ha poi concluso il presidente: “Vogliamo passare il turno di Coppa Italia e fare una partita importante. Per il mercato dovremo prima fare delle uscite con eventuali giocatori che non rientrano nel progetto e poi penseremo alle entrate. Non scappo da Foggi, anzi ho detto al capitano Di Pasquale di mantenere alta la concentrazione del gruppo squadra”.

GALLO SUONA LA CARICA, “PROVEREMO A PASSARE IL TURNO” – “Passare il turno ha una rilevanza importante” Di fronte ci sarà il Catanzaro, imbattuto di mister Vincenzo Vivarini uscito sconfitto soltanto dalla Coppa Italia di A e B. Mister Gallo ha poi ribadito in conferenza stampa: “Qualsiasi scelta farà l’avversario per la formazione, di fronte ci sarà un avversario forte. Schenetti sarà a disposizione come Odjer e D’Ursi. Mancherà Di pasquale per squalifica e poi deciderò chi far giocare in base agli allenamenti che abbiamo fatto. Dobbiamo adattarci a quello che vedremo nella fase di non possesso palla. Veniamo da un momento in cui c’è stato un vuoto ed è stato molto delicato. Ritengo che la responsabilità non si può addossare solo alla situazione societaria perché bisogna pensare solo a giocare quando si scende in campo. Il Presidente ha parlato alla squadra e ha assistito all’allenamento quindi è un segnale che il presidente è presente in questo momento. Se riusciamo a tenere un ritmo alto per poterli mettere in difficoltà. Sono una squadra che gioca a calcio ma hanno giocatori di livello. Il Catanzaro è stato costruito negli anni. Si imbattibile non c’è nessuno se nella testa non parta già battuto”. In porta giocherà Nobile al posto di Dalmasso. (Ph. Tess Lapedota).

M.I.

Condividi sui Social!