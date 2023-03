Canonico: “Il Foggia terminerà in autogestione”

Mario Somma non è più il tecnico del Calcio Foggia dopo sei gare di cui tre vinte e tre sconfitte si è dimesso. In settimana erano ribalzate voce e non smentite di un possibile ritorno di Gallo. Sta di fatto però dopo la sconfitta nel derby contro il Cerignola, serviva una scossa che non è arrivata in casa contro il Monterosi Tuscia, si è perso 2 a1 ed a nulla è servito il gol nel recupero di Beretta, alla quale si va ad aggiungere l’espulsione da parte di Di Noia che salterà la prossima gara. Al termine della gara con serenità e dispiacere Mario Somma ha rassegnato le sue dimissioni primis ad Antenna Sud: “Sono qui per comunicare le mie dimissioni irrevocabili, non sono più in grado di guidare il Foggia. Quindi è giusto che la palla passi a qualcun altro. Ringrazio tutti per la possibilità ma credo sia giusto farsi da parte”. Un tecnico che non era più nel giro da diverso tempo e che si era ambientato come opinionista ma che ci ha provato. Dopo neanche un’ora ha parlato il pres. Canonico che ha detto la sua e indicato la via: “Sono rammaricato dall’atteggiamento della squadra. Questo è uno dei momenti più duri della mia esperienza a Foggia. Ho preso atto del pensiero delle Curve, diventare il capro espiatorio mi ha spazientito. Se sono io il problema sono disposto a mettermi da parte, purché arrivi qualcuno. Il Foggia in ogni caso lo iscriverò al prossimo campionato. Avremo una soluzione interna, non prenderemo un nuovo allenatore”. (Ph. Calcio Foggia).

M.I.



Pubblicato il 25 Marzo 2023