Canonico: “Chiedo scusa al popolo italiano, ma sono altrettanto indignato per la questione legata al Calcio Catania”

Figuraccia senza appello, quella che dei beceri se così definirli, forse anche ‘impostori’ come li ha definiti il presidente del Calcio Foggia hanno fatto lunedì sera nel posticipo, di Foggia-Catanzaro, andato in scena allo Zaccheria. Un Stadio con la storia e blasone del Foggia, che al di là della sconfitta pesante incassata, per ben 2-6 ed al momento di calciare il rigore il Catanzaro conduceva per 1-6, non si può tentare di prendere a pugni un calciatore perché ex e sta facendo il suo, quello di essere un professionista. Questo antico vezzo di insultare sino alle ventesima generazione, lanciando monetine, bottigliette con dentro di tutto ed addirittura scavalcare le recinzioni per arrivare ad aggredire un giocatore avversario, sotto gli occhi delle tv, dei tifosi per bene, di una società c presidente che compie dei sacrifici per mantenere in vita la squadra della città, non ha alcun senso di esistere, quindi, di conseguenza se dovessero e scatteranno provvedimenti dal DASPO molto pesante ma anche sanzioni disciplinari, l’importante è che si inizi ad avere il pugno duro perché a quel punto è meglio il calcio a porte chiuse, soluzione quest’ultima che il Foggia rischia nell’ultima gara di giocarci per davvero. Il presidente del Calcio Foggia, una persona per bene, molto affranto in sala stampa però ha prima presentato e ringraziato l’imprenditore tifoso Moser che ha messo a disposizione della società rossonera dal prossimo anno, il Satanello. Ed infatti, al termine della gara, nonostante la sconfitta per 6 a 2 ad opera del Catanzaro di mister Vivarini, con Pietro Iemmello autore di due dei sei gol, il numero Uno del Calcio Foggia, Canoninco ha parlato in conferenza stampa, accanto a Mozer. Ha aperto la conferenza, Canonico;: “Ci tenevo a fare questa conferenza stampa assieme e capirete che sulla maglia del Foggia ci sarà il simbolo dei Satanelli”. Massimo Mozer,l’imprenditore: Vedere la maglia del Foggia senza i Satanelli era come una maglietta in lutto. Ho cercato di dare un prezzo. Ed i fratelli che lo avevano acquistato in passato a 25 mila. E mi ero detto che avrei potuto ricomprarlo, ma c’era qualcuno che aveva più diritto di me. Due amici, giornalisti, mi hanno dato il numero del pres. Canonico e ho chiesto se avesse qualcosa in contrario per cederlo a loro. Il presidente mi ha subito ringraziato. E’ stata un’Odiseea, mi sono rivolto all’avvocato, al sindaco di Foggia, al mio amico giornalista. Il sindaco è finito anche in prigione. C’è stato un avvocato, che ha fatto offerta, la mia successiva andata a buon fine. Foggia è dei foggiani, e io sono tifosissimo”. Canonico, ha poi preso parola: “Abbiamo fatto la più brutta figura, chiedo scusa ai tifosi foggiani. Chiedo scusa al popolo italiano perché ha visto qualcosa di indecoroso. La civiltà è importante. Gente che salta dallo stadio e lancia, ci sta di perdere, non ci sta di esercitare un qualcosa di assurdo. Cercheremo di beccare gli impostori e coloro che hanno offeso la città”. Sul campionato falsato il patron del Foggia ha detto: “Abbiamo visti fallimenti ad inizio campionato o prima, o ad inizio del girone di ritorno, ma mai a due dalla fine, il campionato è palesemente falsato. Molti miei colleghi hanno paura del potere forte. Io ho fatto accesso agli atti e stiamo vagliando la situazione. Stando alla pubblicazione del Curatore che aveva chiesto di finire il campionato la Lega ha negato. Ghirelli non è il padrone della Lega professionistica. Noi siamo abituati a vagliare prima di dire la nostra e lo faremo fare ai nostri legali per il danno subito. Falsare l’intera annata non è corretto nei nostro confronti, ci sono ammonizioni, trasferte. Dire che è stato tutto un ‘divertimento’ non fa bene al calcio, tutelerà il Foggia nelle sedi opportune ed andrò in fondo se ci sono tutti gli estremi. Non ho mai visto una velocità nel radiare una squadra in così poco tempo. Ci saremmo aspettati una convocazione per chiarire questa situazione. Sento parlare di riforme ma non si fa mai nulla per il calcio. Non si può dire una cosa e farne un’altra. Il calcio va rinnovato, è lo sport maggiore in Italia e bisogna far giocare i giovani con regole serie all’interno del club. Quello che è successo a noi molti ridono con i punti tolti. Spero che ci vengono attribuiti i punti prima della fine del campionato perché altrimenti bloccheremo i playoff. Siamo parte lesa di questa vicenda. Verificheremo sul Catania perché si sente parlare di questa situazione da tanti anni. Non abbiamo bisogno di padroni nel nostro campo. Bisogna chiudere il processo sui tre punti quanto prima”. (Ph. Calcio Foggia).

