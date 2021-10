Canonico chiede pazienza ma è soddisfatto della sua creatura

La truppa guidata da Zeman nelle ultime due partite ha messo in fila sei reti, una subita e due vittorie, la prima annichilendo la Fidelis Andria e poi il Messina di Sullo. Se contro la Fidelis era stata la gara perfetta, forse l’unico neo della prestazione dello ‘Zaccheria’ contro il Messina è stato l’approccio iniziale un po’ fiacco, nonostante la mole di gioco ed occasioni non sono mancate. Ma è un Foggia che sta crescendo, che sta mostrando i denti alle avversarie e voglia di stupire, non si sa ancora se si potrà candidare a ruolo di antagonista del Bari che incontrerà a breve nel derby al San Nicola, ma di sicuro la squadra rossonera se la gioca sempre a costo di subire gol in contropiede, come nel credo tecnico tattico del suo mentore e tecnico. Il Foggia di Zeman è già più avanti a quello dello scorso anno di Marchionni che era partito in ritardo di condizioni e come matricola, e pure il tecnico boemo non si è mai nascosto ed aveva dichiarato alla vigilia proprio della gara contro Messina, ‘Ce la giochiamo con tutti, non temiamo nessuno, se facciamo la prestazione”. A volte è questione di punti di vista, perché non sempre potrà esserci la prestazione e magari si dovranno portare a casa anche gare ‘sporche’ vinte con episodi in proprio favore, ma il tecnico ex Lazio è troppo ‘mestierante’ per non saperlo. Di fatto sta che il patron del Calcio Foggia, Nicola Canonico. al termine della bella e convincente vittoria contro un Messina che era passato in vantaggio al 13’ con Vukusic, salvo essere riacciuffato da Martino, quest’ultimo al debutto da titolare, e poi da gol di Merkaj e Rocca, in zona Cesarini, ha detto la sua in conferenza stampa e chiesto soprattiutto ‘pazienza’ nell’aspettare il Calci0 Foggia 1920 che sta crescendo ed ha tanta voglia di dimostrare il proprio valore. Le dichiarazioni del presidente Nicola Canonico: “Non sono amante dei calcoli ma della sostanza. Troppi pali e traverse non ci hanno consentito di vincere alcune partite. Grandi prestazioni ma dobbiamo essere più cinici. All’inizio si entrava scarichi in campo ma i ragazzi stanno rispondendo bene. C’è stato un confronto con la squadra e abbiamo risolto qualche questione. Il Comune ci ha risposto che monteranno i seggiolini e penso che tra un mese potremo avere i seggiolini anche in gradinata. Aspettiamo l’aumento di capienza del 75%. Guardo la classifica che ci vede a un punto dal secondo posto. È presto per dare giudizi e intorno alla 12ma giornata capiremo dove potremo arrivare. Questa vittoria rappresenta una risposta dei ragazzi con la voglia di dare continuità. Vincere aiuta a vincere e bisogna continuare così. Dire che c’è un malumore sugli abbonamenti online e poi ce ne sono 7. Le polemiche anche sulle file che si sono create il primo giorno degli abbonamenti credo sia stato inutile perché la società va lasciata libera. Non c’è nessuno che si lamenta dei mancati pagamenti. Criticare l’operato della struttura è criticare dei ragazzi che lavorano anche oltre l’orario che dovrebbero. Le maglie sono già online. Cerchiamo sempre di migliorarci ma ricordiamoci che a fine giugno non c’era società. Il lavoro che stiamo realizzando è sotto gli occhi di tutti. Anche la questione del manto esborso non sono stati fatti gli interventi nel mese di aprile e non c’ero io. Abbiamo iniziato a farli questa settimana affinché si semini e si possa avere un manto erboso perfetto. Tra due o tre settimane avremo una crescita del manto erboso. Ferrante è un giocatore che abbiamo voluto fortemente. Bisogna avere la pazienza di aspettare la crescita dell’intero gruppo. Dobbiamo avere i piedi per terra e la serenità”. Monito molto chiaro del presidente Canonico che con grandi sacrifici da quando si è insediato sta dando un’identità forte e precisa alla società rossonera, ed è giusto e sacrosanto che si abbia pazienza non solo nei confronti della squadra, già proiettata al vertice della classifica, ma anche di tutto il resto inteso come società e tutto ciò che ne consegue. (Ph. Calcio Foggia 1920).

M.I.

