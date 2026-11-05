Attualità
Cannizzaro: “Un protocollo tra Comune ed Inail per formare giovani ed imprese”
Il sindaco di Reggio Calabria, Francesco Cannizzaro, in occasione dell’ottava tappa del progetto Inail Sinpresa, ha proposto all’Istituto La sottoscrizione di un protocollo d’intesa che coinvolga anche il Comune nella formazione sui temi della sicurezza sul lavoro. “ Bisogna sconfiggere – ha detto – la cultura per la quale gli incidenti sul lavoro qui non vengono sempre denunciati”
Pubblicato il 5 Novembre 2026