Cannes, Spike Lee: “Che succede? Io invitato fuori concorso”

Spike Lee non resiste e spoilera sui social di essere stato invitato a Cannes fuori concorso col suo nuovo film 'Highest 2 Lowest'. Il regista, dopo aver visto che nel cartellone del festival di Cannes annunciato oggi dalla presidente Iris Knobloch e dal delegato generale Thierry Frémaux non figurava il suo film, ha scritto su Instagram: "Buongiorno, che succede? 'Highest 2 Lowest' con mio fratello Denzel Washington è stato invitato a Cannes (nella categoria fuori concorso)". Probabilmente, anche se non c'è alcuna conferma ufficiale al momento, il film di Lee era tra quelli che l'organizzazione aveva intenzione di annunciare in un secondo momento, com'è ormai tradizione nella marcia di avvicinamento al festival, che quest'anno si terrà dal 13 al 24 maggio. Il regista statunitense non è nuovo a gaffe dettate da uno scarso tempismo: nel 2021, quando era presidente della giuria proprio a Cannes, annunciò all'inizio della cerimonia di chiusura la Palma d'Oro a 'Titane' di Julia Ducournau, nello stupore generale, perché il premio più ambito tradizionalmente chiude l'annuncio dei premi. —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 10 Aprile 2025