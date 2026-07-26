Attualità

Cannes-Roma, amichevole oggi: orario e dove vederla in tv

Foto di AdnKronos AdnKronos
Meno di un minuto

(Adnkronos) – La Roma scende in campo oggi, domenica 26 luglio 2026, per l'amichevole in casa del Cannes. La sfida tra i giallorossi e la formazione francese, in diretta tv e streaming, è in programma alle 17.30. ROMA – (3-4-2-1) – Svilar; Mancini, Ndicka, Hermoso; Rensch, Cristante, Bah, Angelino; Dybala, Cherubini; Malen. All. Gasperini. L'amichevole Cannes-Roma sarà trasmessa in diretta tv da Dazn. Sarà visibile online sulla piattaforma, oppure tramite l'app per smart tv compatibili. E' possibile utilizzare PlayStation o Xbox per trasmettere il match in tv, TIMVISION Box o Google Chromecast e Amazon Fire Stick TV per trasmettere le immagini da un device. 
—sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 26 Luglio 2026

Tags
Foto di AdnKronos AdnKronos
Meno di un minuto

Articoli Correlati

Karlsruhe-Inter, amichevole oggi: orario e dove vederla in tv

21 minuti fa

Tour de France, oggi tappa 21: orari, percorso e dove vederla in tv (in chiaro)

22 minuti fa

Estate, bimbi più a rischio incidenti: le regole per prevenirli

23 minuti fa

Formula 1, oggi Gp Ungheria: orario e dove vederlo in tv

23 minuti fa
Pulsante per tornare all'inizio