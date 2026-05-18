Cannes, Chiara Ferragni torna sulla Croisette in grande stile dopo 5 anni

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Chiara Ferragni è tornata sulla Croisette. L’imprenditrice digitale ha sfilato sul red carpet di 'Garance', film in Concorso al Festival di Cannes scritto e diretto da Jeanne Herry e interpretato da Adèle Exarchopoulos. Per l’occasione ha scelto un abito d’archivio Roberto Cavalli by Fausto Puglisi: un modello verde scuro, aderente, con spalline sottili e una cascata di fiori ricamati a mano lungo la silhouette. A completare il look, i gioielli Chopard. Non è la prima volta che Ferragni calca il tappeto rosso del festival del cinema di Cannes. La prima risale al 2011 e coincise anche con la sua prima volta di sempre su un red carpet. Scriveva per il blog 'The Blond Salad' e non era ancora una celebrità fuori dal web. "Avevo paura che nessuno mi riconoscesse ma fu un grande successo", ha ricordato anni dopo. Un successo che infatti le permise di replicare la partecipazione nel 2013 e nel 2014. Quando tornò nel 2018 era insieme all’allora compagno Fedez, poco dopo aver partorito il primogenito Leone e qualche mese prima del matrimonio. Nel 2019 tornò a Cannes per la premiere di 'C'era una volta a…Hollywood' di Quentin Tarantino, sorprendendo tutti con un bob biondo platino – una parrucca che fece immediatamente notizia – e un look Philosophy di Lorenzo Serafini: crop top argento customizzato con cristalli Swarovski, spalline borchiate e doppi fiocchi centrali, abbinato a una gonna in seta nera.

L'ultima apparizione prima di oggi risale al 2021, sul tappeto rosso de 'La ragazza di Stillwater' con Matt Damon. Ferragni indossò un abito lungo creato per lei da Giambattista Valli, un modello in tulle verde lime con corpetto e maniche impreziositi da fiori ricamati in alluminio riciclato.﻿

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Pubblicato il 18 Maggio 2026