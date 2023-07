Cannavaro rileva Centro Paradiso, ex sede del Napoli di Maradona: l’annuncio social

(Adnkronos) – ​Fabio Cannavaro ha acquistato il Centro Paradiso di Soccavo, nella zona occidentale di Napoli. La struttura di via Vicinale Paradiso, abbandonata da anni, da fine anni '70 fino al fallimento del 2004 è stata la "casa" del Calcio Napoli, ospitando gli allenamenti di Diego Armando Maradona e della squadra dei primi due Scudetti e della Coppa Uefa, ma anche il Napoli dello stesso Fabio Cannavaro, che con la maglia azzurra ha esordito in Serie A. "Adesso si può dire: le porte del Centro Paradiso si riapriranno", scrive Cannavaro su Instagram, pubblicando una foto che lo ritrae davanti allo storico cancello azzurro ben noto ai tifosi del Napoli.​ L'intenzione del capitano della Nazionale ​italiana campione del mondo nel 2006 è di sistemare la struttura, riaprirla e permettere ai giovani di "fare calcio". Il Centro Paradiso era tra i beni del club fallito nel 2004 e non è stato rilevato dalla nuova società fondata da Aurelio De Laurentiis, scivolando negli anni in uno stato di abbandono e degrado. Di recente, fin dalla morte di Maradona nel 2020, è diventato una delle mete di "pellegrinaggio" dei tifosi napoletani; all'esterno è stato realizzato un murale che ritrae Maradona con la figlia Dalma, che nel 2021 ha visitato il Centro Paradiso nell'ambito della realizzazione di un documentario sul padre. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 27 Luglio 2023