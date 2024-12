Cani senza una famiglia scelgono un regalo di Natale donato dai volontari, il video virale

(Adnkronos) – Sarà un Natale speciale anche per dei cuccioli che non hanno una casa o una famiglia che li riempie di coccole. Alcuni volontari si sono travestiti da Babbo Natale per portare un dono a tutti i cagnolini di un rifugio che passeranno le festività natalizie senza una famiglia. Il piccolo miracolo di Natale è successo in Tennesse, negli Stati Uniti. L’iniziativa è nata dal rifugio Human Education Society, situato nella città Chattanooga, in Tennesse. I volontari hanno ben pensato di diffondere la notizia tra i cittadini, raccogliendo delle donazioni per poter acquistare dei giocattoli per i cuccioli. Sono stati posizionati sul pavimento tantissimi peluche, messi a disposizione per tutti i cagnolini del rifugio. Il video, condiviso sui social dalla pagina ufficiale della società, ha ottenuto più di 31 milioni di visualizzazioni su TikTok. Tutti i cuccioli hanno avuto la possibilità di scegliere il regalo che più preferivano. I doni, infatti, non erano stati assegnati agli animali: i pelosetti si sono presi il tempo necessario per annusare e scegliere il peluche più bello da poter portare nella propria cuccia. —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 23 Dicembre 2024