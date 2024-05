Cane scala montagna e resta bloccato: salvato

(Adnkronos) – Un cane bloccato sulla parete sullo Sass de Stria nel bellunese è stato recuperato dal soccorso alpino. A far partire la segnalazione questa mattina verso le 11.30 sono stati due alpinisti tedeschi che hanno notato l'animale, di piccola taglia, sul primo tiro della Via Colbertaldo, sullo Spigolo Sud del Sass de Stria. Attivato il soccorso alpino di Livinallongo per andare a recuperarlo e a verificare la situazione, è stato inoltre allertato il servizio veterinario. Una volta sul posto i soccorritori hanno riportato alla base della parete il cane e sono risaliti al numero del proprietario. E' stato così ricostruito che in tre avevano scalato una via lasciando legato l'animale che, nel frattempo, era riuscito a liberarsi e a risalire la parete. Il cane è stato riconsegnato al padrone. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 11 Maggio 2024